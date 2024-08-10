10 августа 2024

Свердловчанка раскрыла место, где собрала восемь мешков опят. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Опенок летний, опята, опенок
Деревья в лесу усыпаны опятами (фото из архива) Фото:

Восемь мешков опят собрала жительница Свердловской области в лесу возле Верхней Пышмы. Фотографией улова и местом сбора она поделилась в соцсетях.

«Серовский тракт, Верхняя Пышма. Заходили у надземного перехода», — поделилась Анна в сообществе «Грибы и грибники Екатеринбурга и Свердловскойобл» в соцсети «ВКонтакте».

На фотографиях видно, что деревья буквально усыпаны грибами. Девушке удалось собрать семь полных мешков и одно ведро опят.

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Восемь мешков опят собрала жительница Свердловской области в лесу возле Верхней Пышмы. Фотографией улова и местом сбора она поделилась в соцсетях. «Серовский тракт, Верхняя Пышма. Заходили у надземного перехода», — поделилась Анна в сообществе «Грибы и грибники Екатеринбурга и Свердловскойобл» в соцсети «ВКонтакте». На фотографиях видно, что деревья буквально усыпаны грибами. Девушке удалось собрать семь полных мешков и одно ведро опят.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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