Деревья в лесу усыпаны опятами (фото из архива)
Восемь мешков опят собрала жительница Свердловской области в лесу возле Верхней Пышмы. Фотографией улова и местом сбора она поделилась в соцсетях.
«Серовский тракт, Верхняя Пышма. Заходили у надземного перехода», — поделилась Анна в сообществе «Грибы и грибники Екатеринбурга и Свердловскойобл» в соцсети «ВКонтакте».
На фотографиях видно, что деревья буквально усыпаны грибами. Девушке удалось собрать семь полных мешков и одно ведро опят.
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