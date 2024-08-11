Зритель обматерил Максима Галкина* на концерте в Юрмале

11 августа 2024 в 23:32 Размер текста - 17 +

Максим Галкин* поблагодарил зрителя, что тот пришел на его выступление Фото: Владимир Андреев © URA.RU Юмориста Максима Галкина (признан Минюстом РФ иноагентом) во время его выступления в Юрмале нецензурно оскорбил зритель. Об этом сообщается в соцсетях. Как следует из опубликованной в telegram-канале Shot видеозаписи, Галкин общался с залом и предложил желающим задать ему вопрос. После того, как артист подошел к автору видео, тот заявил, что пришел высказать свое мнение о Галкине и нецензурно оскорбил юмориста в микрофон. «Вы пришли для этого? Купили билет в первый ряд. Спасибо! Ваши деньги послужат моей семье», — ответил Галкин на оскорбления. Зал встретил ответ артиста аплодисментами, но недовольный зритель попытался продолжить нападки. Он достал букет гвоздик, но Галкин отказался взять цветы, пояснив, что это была бы «слишком большая честь» для критика. Ранее Максим Галкин унизил свою супругу, певицу Аллу Пугачеву. Он держал большую часть зонта над собой, из-за чего на Примадонну лилась вода. Наблюдавшие за происходящим удивились хамским отношением юмориста к певице. *Максим Галкин внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Юмориста Максима Галкина (признан Минюстом РФ иноагентом) во время его выступления в Юрмале нецензурно оскорбил зритель. Об этом сообщается в соцсетях. Как следует из опубликованной в telegram-канале Shot видеозаписи, Галкин общался с залом и предложил желающим задать ему вопрос. После того, как артист подошел к автору видео, тот заявил, что пришел высказать свое мнение о Галкине и нецензурно оскорбил юмориста в микрофон. «Вы пришли для этого? Купили билет в первый ряд. Спасибо! Ваши деньги послужат моей семье», — ответил Галкин на оскорбления. Зал встретил ответ артиста аплодисментами, но недовольный зритель попытался продолжить нападки. Он достал букет гвоздик, но Галкин отказался взять цветы, пояснив, что это была бы «слишком большая честь» для критика. Ранее Максим Галкин унизил свою супругу, певицу Аллу Пугачеву. Он держал большую часть зонта над собой, из-за чего на Примадонну лилась вода. Наблюдавшие за происходящим удивились хамским отношением юмориста к певице. *Максим Галкин внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов