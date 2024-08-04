Галкин* публично унизил Пугачеву в Юрмале

04 августа 2024 в 19:48 Размер текста - 17 +

Поклонники считают, что Максим Галкин (признан Минюстом РФ иноагентом) неподобающе относится к своей жене Алле Пугачевой Фото: Владимир Андреев © URA.RU Во время одного из выходов в свет в Юрмале российский комик Максим Галкин (признан Минюстом РФ иноагентом) унизил свою супругу певицу Аллу Пугачеву. Юморист держал большую часть зонта над собой, из-за чего на Примадонну лилась вода. Во время концерта в Юрмале на улице шел сильный дождь. Когда певица и комик прибыли на выступление, Галкин держал большую часть зонта над собой, а Пугачева просила, чтобы он укрыл и ее. «„У тебя шляпа, а у меня нет, — сухо ответил юморист, даже не посмотрев на Пугачеву. — А мне выходить на сцену“. Пугачева не нашлась, что ответить. А Галкин продолжил идти, держа большую часть зонта над собой», — пишет МK.RU. Наблюдавшие за происходящим были удивлены хамским отношением юмориста к певице. Видео, которое снял из наблюдавших, сейчас бьет рекорды по популярности. Зрители в интернете не понимают, почему Пугачева терпит к себе подобное отношение. Недавно в СМИ появилась информация, что артистка хочет вернуться в Россию. Подробнее о жизни Примадонны, эмиграции и осуждении СВО — в материале URA.RU. *Максим Галкин признан Минюстом РФ иноагентом Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во время одного из выходов в свет в Юрмале российский комик Максим Галкин (признан Минюстом РФ иноагентом) унизил свою супругу певицу Аллу Пугачеву. Юморист держал большую часть зонта над собой, из-за чего на Примадонну лилась вода. Во время концерта в Юрмале на улице шел сильный дождь. Когда певица и комик прибыли на выступление, Галкин держал большую часть зонта над собой, а Пугачева просила, чтобы он укрыл и ее. «„У тебя шляпа, а у меня нет, — сухо ответил юморист, даже не посмотрев на Пугачеву. — А мне выходить на сцену“. Пугачева не нашлась, что ответить. А Галкин продолжил идти, держа большую часть зонта над собой», — пишет МK.RU. Наблюдавшие за происходящим были удивлены хамским отношением юмориста к певице. Видео, которое снял из наблюдавших, сейчас бьет рекорды по популярности. Зрители в интернете не понимают, почему Пугачева терпит к себе подобное отношение. Недавно в СМИ появилась информация, что артистка хочет вернуться в Россию. Подробнее о жизни Примадонны, эмиграции и осуждении СВО — в материале URA.RU. *Максим Галкин признан Минюстом РФ иноагентом