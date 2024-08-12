Олимпийские игры 2024 года в Париже официально завершены

Церемония закрытия Игр прошла на стадионе «Стад де Франс» Фото: Александр Щербак/ТАСС

новость из сюжета Олимпиада-2024

Летние Олимпийские игры 2024 года в Париже 11 августа завершились. Торжественная церемония закрытия состоялась на стадионе «Стад де Франс» при участии президента Франции Эмманюэля Макрона и главы МОК Томаса Баха. Программа включала выступление группы Phoenix, оперного тенора Бенджамина Бернхайма и трюки актера Тома Круза.

Во время шоу с отсылкой на зарождение Олимпиады в Греции в воздух поднялся рояль в вертикальном положении. На нем играл швейцарский пианист Ален Рош, который аккомпанировал французскому тенору Бенджамину Бернхайму. После оперного номера продолжилась сборка пяти олимпийских колец.

После концертной программы на сцене вместе с Томасом Бахом появился глава Оргкомитета Олимпиады-2024 Тони Эстанге и шесть спортсменов. Олимпийский флаг спустили. Он был передан от мэра Парижа Анн Идальго президенту МОК Томасу Баху, а затем Карен Бассу, мэру Лос-Анджелеса, где пройдут следующие летние Игры в 2028 году. С крыши «Стад де Франс» эффектно спустился актер Том Круз и забрал олимпийский флаг. Зрителям церемонии показали ролик, как он отправляется в США и передает флаг оргкомитету Игр в Лос-Анджелесе.

Российские спортсмены, выступавшие на Играх в нейтральном статусе, не участвовали в церемонии закрытия. Единственную награду для России завоевали теннисисты Мирра Андреева и Диана Шнайдер, выиграв серебро в парном разряде. Как выглядел финал Олимпиады — в материале URA.RU.