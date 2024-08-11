Свердловчан ожидает холодная и дождливая неделя

В Свердловской области новая неделя ожидается умеренно-холодной и дождливой. Самым холодным будут дни с 15 по 17 августа, когда в Екатеринбурге суточная температура станет ниже нормы на 2-4 градуса, сообщил синоптик Алексей Пулин.
«Всю неделю погоду в регионе будет определять циклон, получивший в европейской классификации имя Ottilie. Во вторник результирующий циклон выйдет на Урал, где и останется до конца недели. Наиболее существенные осадки придутся именно на вторник, по юго-западу и в центральных районах — в ночь на 13 августа, а на востоке и на севере — уже днем. В среду центр циклона расположится над Свердловской областью. Осадки теперь ожидаются преимущественно конвективные, сопровождаемые грозовой активностью», — рассказал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
На 12 августа в Екатеринбурге прогнозируется переменная облачность. Вечером ожидаются дожди различной интенсивности — от легкого до умеренного. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура ночью составит от +10 до +12 градусов, а днем поднимется до +16-18 градусов тепла.
По Свердловской области в ночное время ожидаются значения от +6 до +11 градусов, а в северной и западной части региона — от +3 до +5 градусов. В дневное время температура составит от +15 до +20 градусов.
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