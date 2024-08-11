11 августа 2024

Кому из врачей Свердловской области больше всего подняли зарплату за год

В Свердловской области среди медперсонала больше платят ассистентам стоматолога
© Служба новостей «URA.RU»
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Стоматология. Челябинск, стоматология, стоматолог, дантист, стоматологическое кресло
Зарплата ассистента стоматолога составляет 50,6 тысяч рублей Фото:

За год в Свердловской области сильнее всего выросли зарплаты у ассистентов стоматолога, им платят 50,6 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в сервисе «Зарплата.ру».

«Медианная зарплата ассистентов стоматолога выросла на 28% и составляет 50,6 тысяч рублей. Медсестрам и медбратьям платят на 9% больше (41,0 тысяч рублей)», — говорится в релизе. Зарплата санитаров составляет 39,5 тысяч рублей (+3%). Спрос на медперсонал среди работодателей по-прежнему остается высоким, чаще всего ищут медсестер (82% от всех размещенных вакансий).

Средняя ожидаемая зарплата соискателей также показала значительный рост и составила 53,1 тысяч рублей, что на 25% выше по сравнению с предыдущим годом. Медсестры и медбратья выразили самые высокие ожидания, среди которых средняя ожидаемая зарплата увеличилась на 30%, достигнув 55,7 тысяч рублей.

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За год в Свердловской области сильнее всего выросли зарплаты у ассистентов стоматолога, им платят 50,6 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в сервисе «Зарплата.ру». «Медианная зарплата ассистентов стоматолога выросла на 28% и составляет 50,6 тысяч рублей. Медсестрам и медбратьям платят на 9% больше (41,0 тысяч рублей)», — говорится в релизе. Зарплата санитаров составляет 39,5 тысяч рублей (+3%). Спрос на медперсонал среди работодателей по-прежнему остается высоким, чаще всего ищут медсестер (82% от всех размещенных вакансий). Средняя ожидаемая зарплата соискателей также показала значительный рост и составила 53,1 тысяч рублей, что на 25% выше по сравнению с предыдущим годом. Медсестры и медбратья выразили самые высокие ожидания, среди которых средняя ожидаемая зарплата увеличилась на 30%, достигнув 55,7 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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