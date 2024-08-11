Кому из врачей Свердловской области больше всего подняли зарплату за год

В Свердловской области среди медперсонала больше платят ассистентам стоматолога

12 августа 2024 в 10:31 Размер текста - 17 +

Зарплата ассистента стоматолога составляет 50,6 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU За год в Свердловской области сильнее всего выросли зарплаты у ассистентов стоматолога, им платят 50,6 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в сервисе «Зарплата.ру». «Медианная зарплата ассистентов стоматолога выросла на 28% и составляет 50,6 тысяч рублей. Медсестрам и медбратьям платят на 9% больше (41,0 тысяч рублей)», — говорится в релизе. Зарплата санитаров составляет 39,5 тысяч рублей (+3%). Спрос на медперсонал среди работодателей по-прежнему остается высоким, чаще всего ищут медсестер (82% от всех размещенных вакансий). Средняя ожидаемая зарплата соискателей также показала значительный рост и составила 53,1 тысяч рублей, что на 25% выше по сравнению с предыдущим годом. Медсестры и медбратья выразили самые высокие ожидания, среди которых средняя ожидаемая зарплата увеличилась на 30%, достигнув 55,7 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За год в Свердловской области сильнее всего выросли зарплаты у ассистентов стоматолога, им платят 50,6 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в сервисе «Зарплата.ру». «Медианная зарплата ассистентов стоматолога выросла на 28% и составляет 50,6 тысяч рублей. Медсестрам и медбратьям платят на 9% больше (41,0 тысяч рублей)», — говорится в релизе. Зарплата санитаров составляет 39,5 тысяч рублей (+3%). Спрос на медперсонал среди работодателей по-прежнему остается высоким, чаще всего ищут медсестер (82% от всех размещенных вакансий). Средняя ожидаемая зарплата соискателей также показала значительный рост и составила 53,1 тысяч рублей, что на 25% выше по сравнению с предыдущим годом. Медсестры и медбратья выразили самые высокие ожидания, среди которых средняя ожидаемая зарплата увеличилась на 30%, достигнув 55,7 тысяч рублей.