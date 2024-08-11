В Магнитогорске пенсионер выпал из окна больницы после инсульта

12 августа 2024 в 11:11 Размер текста - 17 +

Пожилой человек находился на реабилитации после инсульта Фото: Илья Московец © URA.RU В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, 70-летний мужчина с деменцией выпал из окна второго этажа реабилитационного центра, где он проходил лечение после инсульта, и пропал. Пенсионера нашли волонтеры поисково-спасательного отряда, а родные пациента рассказали URA.RU, что в медучреждении за больными не следят. «Мой дедушка с деменцией лег в больницу 5 августа на реабилитацию после инсульта, 8 августа он упал из окна второго этажа. Мы искали его с полицией, его нашли волонтеры „Альфа-спаса“ в кустах на территории центра. Они увезли в травматологию, сделали рентген и выяснили, что у него сломана пятка, а затем вернули в больницу», — сообщила URA.RU внучка пациента Дарья Г. Женщина рассказала, что ее деда оставили без присмотра, и он смог открыть окно. Родственники много часов искали мужчину по окрестным дворам вместе с полицией, но дедушка отполз в ближайшие кусты, где, по словам сотрудников центра, его уже искали. Когда родные приехали забирать мужчину, они обнаружили его грязного и с полным памперсом. «Из центра нам позвонили сразу же и потребовали забрать его тем же вечером или утром. Сказали: забирайте своего деда, мы его оставлять не будем и смотреть тут за ним тоже никто не будет. Хотя врачи изначально знали о его диагнозе, поведении и приняли к себе на реабилитацию», — добавила Дарья. Родные недоумевают, почему пациентов с такими диагнозами оставляют без присмотра и оставляют на окнах ручки. Сейчас дедушка находится у родной дочери и она боится вновь помещать отца на реабилитацию. URA.RU направило запрос в пресс-службу регионального минздрава. К моменту публикации новости ответ на него не поступал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, 70-летний мужчина с деменцией выпал из окна второго этажа реабилитационного центра, где он проходил лечение после инсульта, и пропал. Пенсионера нашли волонтеры поисково-спасательного отряда, а родные пациента рассказали URA.RU, что в медучреждении за больными не следят. «Мой дедушка с деменцией лег в больницу 5 августа на реабилитацию после инсульта, 8 августа он упал из окна второго этажа. Мы искали его с полицией, его нашли волонтеры „Альфа-спаса“ в кустах на территории центра. Они увезли в травматологию, сделали рентген и выяснили, что у него сломана пятка, а затем вернули в больницу», — сообщила URA.RU внучка пациента Дарья Г. Женщина рассказала, что ее деда оставили без присмотра, и он смог открыть окно. Родственники много часов искали мужчину по окрестным дворам вместе с полицией, но дедушка отполз в ближайшие кусты, где, по словам сотрудников центра, его уже искали. Когда родные приехали забирать мужчину, они обнаружили его грязного и с полным памперсом. «Из центра нам позвонили сразу же и потребовали забрать его тем же вечером или утром. Сказали: забирайте своего деда, мы его оставлять не будем и смотреть тут за ним тоже никто не будет. Хотя врачи изначально знали о его диагнозе, поведении и приняли к себе на реабилитацию», — добавила Дарья. Родные недоумевают, почему пациентов с такими диагнозами оставляют без присмотра и оставляют на окнах ручки. Сейчас дедушка находится у родной дочери и она боится вновь помещать отца на реабилитацию. URA.RU направило запрос в пресс-службу регионального минздрава. К моменту публикации новости ответ на него не поступал.