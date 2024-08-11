11 августа 2024

В Магнитогорске пенсионер выпал из окна больницы после инсульта

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, больничная палата, здоровье, медицина, больница, окно, больничная койка
Пожилой человек находился на реабилитации после инсульта Фото:

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, 70-летний мужчина с деменцией выпал из окна второго этажа реабилитационного центра, где он проходил лечение после инсульта, и пропал. Пенсионера нашли волонтеры поисково-спасательного отряда, а родные пациента рассказали URA.RU, что в медучреждении за больными не следят.

«Мой дедушка с деменцией лег в больницу 5 августа на реабилитацию после инсульта, 8 августа он упал из окна второго этажа. Мы искали его с полицией, его нашли волонтеры „Альфа-спаса“ в кустах на территории центра. Они увезли в травматологию, сделали рентген и выяснили, что у него сломана пятка, а затем вернули в больницу», — сообщила URA.RU внучка пациента Дарья Г.

Женщина рассказала, что ее деда оставили без присмотра, и он смог открыть окно. Родственники много часов искали мужчину по окрестным дворам вместе с полицией, но дедушка отполз в ближайшие кусты, где, по словам сотрудников центра, его уже искали. Когда родные приехали забирать мужчину, они обнаружили его грязного и с полным памперсом.

«Из центра нам позвонили сразу же и потребовали забрать его тем же вечером или утром. Сказали: забирайте своего деда, мы его оставлять не будем и смотреть тут за ним тоже никто не будет. Хотя врачи изначально знали о его диагнозе, поведении и приняли к себе на реабилитацию», — добавила Дарья.

Родные недоумевают, почему пациентов с такими диагнозами оставляют без присмотра и оставляют на окнах ручки. Сейчас дедушка находится у родной дочери и она боится вновь помещать отца на реабилитацию. URA.RU направило запрос в пресс-службу регионального минздрава. К моменту публикации новости ответ на него не поступал.

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В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, 70-летний мужчина с деменцией выпал из окна второго этажа реабилитационного центра, где он проходил лечение после инсульта, и пропал. Пенсионера нашли волонтеры поисково-спасательного отряда, а родные пациента рассказали URA.RU, что в медучреждении за больными не следят. «Мой дедушка с деменцией лег в больницу 5 августа на реабилитацию после инсульта, 8 августа он упал из окна второго этажа. Мы искали его с полицией, его нашли волонтеры „Альфа-спаса“ в кустах на территории центра. Они увезли в травматологию, сделали рентген и выяснили, что у него сломана пятка, а затем вернули в больницу», — сообщила URA.RU внучка пациента Дарья Г. Женщина рассказала, что ее деда оставили без присмотра, и он смог открыть окно. Родственники много часов искали мужчину по окрестным дворам вместе с полицией, но дедушка отполз в ближайшие кусты, где, по словам сотрудников центра, его уже искали. Когда родные приехали забирать мужчину, они обнаружили его грязного и с полным памперсом. «Из центра нам позвонили сразу же и потребовали забрать его тем же вечером или утром. Сказали: забирайте своего деда, мы его оставлять не будем и смотреть тут за ним тоже никто не будет. Хотя врачи изначально знали о его диагнозе, поведении и приняли к себе на реабилитацию», — добавила Дарья. Родные недоумевают, почему пациентов с такими диагнозами оставляют без присмотра и оставляют на окнах ручки. Сейчас дедушка находится у родной дочери и она боится вновь помещать отца на реабилитацию. URA.RU направило запрос в пресс-службу регионального минздрава. К моменту публикации новости ответ на него не поступал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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