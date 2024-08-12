Окружение президента Сербии беспокоится за его жизнь

12 августа 2024 в 11:01 Размер текста - 17 +

Президент Сербии Александр Вучич находится в опасности из-за отказа вводить санкции против России, заявил вице-премьер страны Александр Вулин Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Президент Сербии Александр Вучич находится в опасности. Об этом заявил вице-премьер страны Александр Вулин, ссылаясь на покушения премьера Словакии Роберта Фицо и экс-президента США Дональда Трампа. «Когда произошло покушение на господина Фицо, а затем на Трампа, я сказал, чтобы подготовился президент Вучич», — сообщил Александр Вулин, ранее возглавлявший минобороны, МВД и Агентство безопасности и информации Сербии. Он добавил, что со всеми, кто выступает за разрешение конфликта на Украине, «что-то происходит, в них кто-то стреляет». По словам вице-премьера, жизнь Вучича находится под угрозой из-за военно-нейтрального положения Сербии. Страну хотят вынудить к санкциям против России, отказу от Республики Сербской в Боснии и Герцеговине и признанию независимости Косово. Также президенту угрожают члены раскрытых наркокланов, которые находятся в бегах. Ранее стало известно, что Сербия отказалась от введения антироссийских санкций несмотря на давление со стороны Запада. Страна намерена сохранить союзнические отношения с РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Сербии Александр Вучич находится в опасности. Об этом заявил вице-премьер страны Александр Вулин, ссылаясь на покушения премьера Словакии Роберта Фицо и экс-президента США Дональда Трампа. «Когда произошло покушение на господина Фицо, а затем на Трампа, я сказал, чтобы подготовился президент Вучич», — сообщил Александр Вулин, ранее возглавлявший минобороны, МВД и Агентство безопасности и информации Сербии. Он добавил, что со всеми, кто выступает за разрешение конфликта на Украине, «что-то происходит, в них кто-то стреляет». По словам вице-премьера, жизнь Вучича находится под угрозой из-за военно-нейтрального положения Сербии. Страну хотят вынудить к санкциям против России, отказу от Республики Сербской в Боснии и Герцеговине и признанию независимости Косово. Также президенту угрожают члены раскрытых наркокланов, которые находятся в бегах. Ранее стало известно, что Сербия отказалась от введения антироссийских санкций несмотря на давление со стороны Запада. Страна намерена сохранить союзнические отношения с РФ.