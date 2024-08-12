Окружение президента Сербии беспокоится за его жизнь

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Клипарт. Сток Сайт президента России, Вучич Александр,  stock
Президент Сербии Александр Вучич находится в опасности из-за отказа вводить санкции против России, заявил вице-премьер страны Александр Вулин Фото:

Президент Сербии Александр Вучич находится в опасности. Об этом заявил вице-премьер страны Александр Вулин, ссылаясь на покушения премьера Словакии Роберта Фицо и экс-президента США Дональда Трампа.

«Когда произошло покушение на господина Фицо, а затем на Трампа, я сказал, чтобы подготовился президент Вучич», — сообщил Александр Вулин, ранее возглавлявший минобороны, МВД и Агентство безопасности и информации Сербии. Он добавил, что со всеми, кто выступает за разрешение конфликта на Украине, «что-то происходит, в них кто-то стреляет».

По словам вице-премьера, жизнь Вучича находится под угрозой из-за военно-нейтрального положения Сербии. Страну хотят вынудить к санкциям против России, отказу от Республики Сербской в Боснии и Герцеговине и признанию независимости Косово. Также президенту угрожают члены раскрытых наркокланов, которые находятся в бегах.

Ранее стало известно, что Сербия отказалась от введения антироссийских санкций несмотря на давление со стороны Запада. Страна намерена сохранить союзнические отношения с РФ.

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Президент Сербии Александр Вучич находится в опасности. Об этом заявил вице-премьер страны Александр Вулин, ссылаясь на покушения премьера Словакии Роберта Фицо и экс-президента США Дональда Трампа. «Когда произошло покушение на господина Фицо, а затем на Трампа, я сказал, чтобы подготовился президент Вучич», — сообщил Александр Вулин, ранее возглавлявший минобороны, МВД и Агентство безопасности и информации Сербии. Он добавил, что со всеми, кто выступает за разрешение конфликта на Украине, «что-то происходит, в них кто-то стреляет». По словам вице-премьера, жизнь Вучича находится под угрозой из-за военно-нейтрального положения Сербии. Страну хотят вынудить к санкциям против России, отказу от Республики Сербской в Боснии и Герцеговине и признанию независимости Косово. Также президенту угрожают члены раскрытых наркокланов, которые находятся в бегах. Ранее стало известно, что Сербия отказалась от введения антироссийских санкций несмотря на давление со стороны Запада. Страна намерена сохранить союзнические отношения с РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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