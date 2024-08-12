На Украине признали, что атака ВСУ на Курскую область не имеет перспектив

Экс-премьер Украины: у атаки ВСУ в Курской области нет перспектив кроме провала

12 августа 2024 в 11:22 Размер текста - 17 +

Украина «теряет сотни тысяч людей» и разрушает сама себя, действуя в интересах США, заявил экс-премьер Украины Николай Азаров Фото: Владимир Андреев новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ У атаки ВСУ в Курской области нет перспектив: ВС РФ или уничтожит украинскую армию, или вынудит сдаться или уйти от границы. Об этом заявил экс-премьер-министр Украины Николай Азаров. «Атака ВСУ на территорию России не имеет перспектив. Рано или поздно их там заблокируют, и их вынудят либо уйти, либо сдаться, либо их уничтожат», — сообщил Николай Азаров в своем telegram -канале. По его словам, США поддерживает Киев в этой атаке потому, что с его помощью хочет добиться «ослабления, расчленения и уничтожения» РФ. Экс-премьер подчеркнул, Украина «теряет сотни тысяч людей» и разрушает сама себя, с таким «фанатизмом» действуя в интересах США. Новость по теме ВСУ пытались прорваться в Курскую область на танках: что известно о боях к этому часу Ранее, в ночь с 5 на 6 августа ВСУ атаковала Курскую область, используя живую силу, американские ракеты, дроны и бронетехнику. ВС РФ оперативно пресекли и отразили попытку прорыва, однако приграничные бои не прекращаются до сих пор. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У атаки ВСУ в Курской области нет перспектив: ВС РФ или уничтожит украинскую армию, или вынудит сдаться или уйти от границы. Об этом заявил экс-премьер-министр Украины Николай Азаров. «Атака ВСУ на территорию России не имеет перспектив. Рано или поздно их там заблокируют, и их вынудят либо уйти, либо сдаться, либо их уничтожат», — сообщил Николай Азаров в своем telegram-канале. По его словам, США поддерживает Киев в этой атаке потому, что с его помощью хочет добиться «ослабления, расчленения и уничтожения» РФ. Экс-премьер подчеркнул, Украина «теряет сотни тысяч людей» и разрушает сама себя, с таким «фанатизмом» действуя в интересах США. Ранее, в ночь с 5 на 6 августа ВСУ атаковала Курскую область, используя живую силу, американские ракеты, дроны и бронетехнику. ВС РФ оперативно пресекли и отразили попытку прорыва, однако приграничные бои не прекращаются до сих пор.