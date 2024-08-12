На Украине признали, что атака ВСУ на Курскую область не имеет перспектив

Экс-премьер Украины: у атаки ВСУ в Курской области нет перспектив кроме провала
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Украина «теряет сотни тысяч людей» и разрушает сама себя, действуя в интересах США, заявил экс-премьер Украины Николай Азаров Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

У атаки ВСУ в Курской области нет перспектив: ВС РФ или уничтожит украинскую армию, или вынудит сдаться или уйти от границы. Об этом заявил экс-премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Атака ВСУ на территорию России не имеет перспектив. Рано или поздно их там заблокируют, и их вынудят либо уйти, либо сдаться, либо их уничтожат», — сообщил Николай Азаров в своем telegram-канале. По его словам, США поддерживает Киев в этой атаке потому, что с его помощью хочет добиться «ослабления, расчленения и уничтожения» РФ. Экс-премьер подчеркнул, Украина «теряет сотни тысяч людей» и разрушает сама себя, с таким «фанатизмом» действуя в интересах США.

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Ранее, в ночь с 5 на 6 августа ВСУ атаковала Курскую область, используя живую силу, американские ракеты, дроны и бронетехнику. ВС РФ оперативно пресекли и отразили попытку прорыва, однако приграничные бои не прекращаются до сих пор.

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У атаки ВСУ в Курской области нет перспектив: ВС РФ или уничтожит украинскую армию, или вынудит сдаться или уйти от границы. Об этом заявил экс-премьер-министр Украины Николай Азаров. «Атака ВСУ на территорию России не имеет перспектив. Рано или поздно их там заблокируют, и их вынудят либо уйти, либо сдаться, либо их уничтожат», — сообщил Николай Азаров в своем telegram-канале. По его словам, США поддерживает Киев в этой атаке потому, что с его помощью хочет добиться «ослабления, расчленения и уничтожения» РФ. Экс-премьер подчеркнул, Украина «теряет сотни тысяч людей» и разрушает сама себя, с таким «фанатизмом» действуя в интересах США. Ранее, в ночь с 5 на 6 августа ВСУ атаковала Курскую область, используя живую силу, американские ракеты, дроны и бронетехнику. ВС РФ оперативно пресекли и отразили попытку прорыва, однако приграничные бои не прекращаются до сих пор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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