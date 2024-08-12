У атаки ВСУ в Курской области нет перспектив: ВС РФ или уничтожит украинскую армию, или вынудит сдаться или уйти от границы. Об этом заявил экс-премьер-министр Украины Николай Азаров.
«Атака ВСУ на территорию России не имеет перспектив. Рано или поздно их там заблокируют, и их вынудят либо уйти, либо сдаться, либо их уничтожат», — сообщил Николай Азаров в своем telegram-канале. По его словам, США поддерживает Киев в этой атаке потому, что с его помощью хочет добиться «ослабления, расчленения и уничтожения» РФ. Экс-премьер подчеркнул, Украина «теряет сотни тысяч людей» и разрушает сама себя, с таким «фанатизмом» действуя в интересах США.
Ранее, в ночь с 5 на 6 августа ВСУ атаковала Курскую область, используя живую силу, американские ракеты, дроны и бронетехнику. ВС РФ оперативно пресекли и отразили попытку прорыва, однако приграничные бои не прекращаются до сих пор.
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У атаки ВСУ в Курской области нет перспектив: ВС РФ или уничтожит украинскую армию, или вынудит сдаться или уйти от границы. Об этом заявил экс-премьер-министр Украины Николай Азаров. «Атака ВСУ на территорию России не имеет перспектив. Рано или поздно их там заблокируют, и их вынудят либо уйти, либо сдаться, либо их уничтожат», — сообщил Николай Азаров в своем telegram-канале. По его словам, США поддерживает Киев в этой атаке потому, что с его помощью хочет добиться «ослабления, расчленения и уничтожения» РФ. Экс-премьер подчеркнул, Украина «теряет сотни тысяч людей» и разрушает сама себя, с таким «фанатизмом» действуя в интересах США. Ранее, в ночь с 5 на 6 августа ВСУ атаковала Курскую область, используя живую силу, американские ракеты, дроны и бронетехнику. ВС РФ оперативно пресекли и отразили попытку прорыва, однако приграничные бои не прекращаются до сих пор.