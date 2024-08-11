В Челябинске закрыли культовую галерею «Каменный пояс»

Известная челябинская галерея «Каменный пояс» на пешеходной улице Кирова прекратила свою работу из-за плановой проверки, проводимой в Историческом музее Южного Урала, к которому относится помещение галереи. На ограде сувенирной лавки появилось сообщение, что магазин закрыт по техническим причинам.
«В настоящий момент в помещении галереи „Каменный пояс“ проходит плановая проверка. Это стандартная процедура при смене руководства (в конце марта этого года Владимир Богдановский, проработавший директором музея 20 лет, ушел с поста из-за достижения предельного возраста, — Прим. ред.). Во избежание проблем мы закрыли помещение на некоторый срок», — рассказала изданию «74.ру» заместитель директора по развитию Исторического музея Южного Урала Валерия Юзикова.
Также издание «74.ру» сообщает, что оборудование фотостудии, которая находилась в подвале здания на Кировке вывезено в помещение на базе Исторического музея. И именно там сейчас осуществляется деятельность сувенирного магазина. Уточняется, что точные сроки закрытия «Каменного пояса» неизвестны. Замдиректора музея Юзикова сказала, что о закрытии галереи навсегда говорить нельзя и она должна открыться после окончания плановой проверки.
Сообщение о проверке Исторического музея Южного Урала и Министерства культуры появилось в telegram-канале Контрольно-счетной палаты (КСП) 5 августа. Мероприятие предусмотрено в плане работы на 2024 год.
«Приступаем к проверке целевого и эффективного использования средств, направленных на реализацию отдельных мероприятий государственной программы „Развитие культуры в Челябинской области“. Программа включает проверку расходов на оплату труда работников учреждения; обоснованности расходов учреждения на содержание имущества; соблюдения требований законодательства при использовании госимущества; государственные закупки, национальные проекты и другие вопросы», — говорилось в сообщении КСП.
«Каменный пояс» на Кировке открылась 36 лет назад. Она объединяла фотостудию, выставочную площадку и магазин уральских сувениров. Там продавались уральские самоцветы, камни, изделия ручной работы. Фотостудия же была организованна там в 1983 году. В 2002 году галерея получила статус областного государственного бюджетного учреждения культуры «Челябинское творческое объединение „Каменный пояс“, а в 2013 году она стала частью Исторического музея Южного Урала.
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