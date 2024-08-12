Умер почетный президент Федерации фигурного катания России Писеев

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Валентину Писееву было 82 года Фото:

Скончался почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев. Ему было 82 года.

«Валентина Николаевича не стало. Это правда», — подтвердил «Матч ТВ» вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник. По информации «Российской газеты» Писеев следил на Олимпиадой в Париже, но в последние дни ему было тяжело говорить и дышать.

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Скончался почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев. Ему было 82 года. «Валентина Николаевича не стало. Это правда», — подтвердил «Матч ТВ» вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник. По информации «Российской газеты» Писеев следил на Олимпиадой в Париже, но в последние дни ему было тяжело говорить и дышать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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