Умер почетный президент Федерации фигурного катания России Писеев

Валентину Писееву было 82 года
Скончался почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев. Ему было 82 года.
«Валентина Николаевича не стало. Это правда», — подтвердил «Матч ТВ» вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник. По информации «Российской газеты» Писеев следил на Олимпиадой в Париже, но в последние дни ему было тяжело говорить и дышать.
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