Путин объяснил, зачем нужен международный военный форум «Армия-2024». Видео

Путин: по итогам форума «Армия-2024» Минобороны и ОПК заключат важные контракты
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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Владимир Путин обратился к участникам «Армии-2024» по случаю открытия форума Фото:

По итогам Международного военно-технологического форума «Армия-2024» Минобороны РФ и предприятия оборонно-промышленного комплекса заключат новые контракты. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время обращения по случаю открытия мероприятия.

«Интенсивная, предметная программа нашего форума „Армия-2024“ ориентирована именно на целевую, профессиональную аудиторию. Не сомневаюсь, что по итогам форума будут упрочены и установлены новые перспективные связи, заключены обоюдовыгодные контракты между Министерством обороны и предприятиями оборонно-промышленного комплекса России», — сказал Путин, обращаясь к участникам форума.

По словам президента, в этом году заявлено участие более 120 иностранных компаний. На площадках будут представлены не только уникальные образцы отечественной промышленности, но и зарубежные экспозиции, сказал Путин.

«Армия-2024» проходит в России в 10 раз. Он проводится в подмосковной Кубинке. Из-за коррупционного скандала с директором военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» Вячеславом Ахмедовым, форум сменит тематику, сконцентрировавшись на спецоперации.

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По итогам Международного военно-технологического форума «Армия-2024» Минобороны РФ и предприятия оборонно-промышленного комплекса заключат новые контракты. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время обращения по случаю открытия мероприятия. «Интенсивная, предметная программа нашего форума „Армия-2024“ ориентирована именно на целевую, профессиональную аудиторию. Не сомневаюсь, что по итогам форума будут упрочены и установлены новые перспективные связи, заключены обоюдовыгодные контракты между Министерством обороны и предприятиями оборонно-промышленного комплекса России», — сказал Путин, обращаясь к участникам форума. По словам президента, в этом году заявлено участие более 120 иностранных компаний. На площадках будут представлены не только уникальные образцы отечественной промышленности, но и зарубежные экспозиции, сказал Путин. «Армия-2024» проходит в России в 10 раз. Он проводится в подмосковной Кубинке. Из-за коррупционного скандала с директором военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» Вячеславом Ахмедовым, форум сменит тематику, сконцентрировавшись на спецоперации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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