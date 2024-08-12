По итогам Международного военно-технологического форума «Армия-2024» Минобороны РФ и предприятия оборонно-промышленного комплекса заключат новые контракты. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время обращения по случаю открытия мероприятия.
«Интенсивная, предметная программа нашего форума „Армия-2024“ ориентирована именно на целевую, профессиональную аудиторию. Не сомневаюсь, что по итогам форума будут упрочены и установлены новые перспективные связи, заключены обоюдовыгодные контракты между Министерством обороны и предприятиями оборонно-промышленного комплекса России», — сказал Путин, обращаясь к участникам форума.
По словам президента, в этом году заявлено участие более 120 иностранных компаний. На площадках будут представлены не только уникальные образцы отечественной промышленности, но и зарубежные экспозиции, сказал Путин.
«Армия-2024» проходит в России в 10 раз. Он проводится в подмосковной Кубинке. Из-за коррупционного скандала с директором военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» Вячеславом Ахмедовым, форум сменит тематику, сконцентрировавшись на спецоперации.
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