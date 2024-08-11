Главный эколог Нижневартовска стал фигурантом уголовного дела

Начальник управления по природопользованию и экологии Нижневартовска Олег Попенко подозревается в превышении должностных полномочий. Его обвиняют в некачественно проведенной рекультивации мусорного полигона, сообщили URA.RU в пресс-службе следственного комитета.
«Подозреваемый, […] подписал документацию о выполненных работах, стоимости выполненных работ и понесенных затратах, содержащую несоответствующие действительности сведения. По версии следствия, часть выполненных работ не соответствовала требованиям проектной документации, ряд работ фактически не был выполнен. По предварительным данным, бюджету Российской Федерации причинен ущерб на сумму свыше 19 млн рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе следственного комитета.
Прокуратура ХМАО совместно с РУ ФСБ по Тюменской области и Счетной палатой Нижневартовска провели проверку и выявили нарушение закона при реализации нацпроекта «Экология». По материалам проверки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ «превышение должностных полномочий». Надзорное ведомство контролирует ход расследования.
По данным источников URA.RU в правоохранительных органах, список фигурантов уголовного дела может вырасти. Акт ввода полигона в эксплуатацию подписывал ряд высокопоставленных чиновников мэрии. «Куратора экологических проектов — бывшего вице-мэра Нижневартовска Николая Лукаша — в этом списке нет. Говорят, что он предусмотрительно брал отпуск во время приемки. Его подчиненный Попенко пока считается главным стрелочником, но вопросы у силовиков есть ко всем членам комиссии, принимавшим полигон», — сообщает инсайдер. В мэрию Нижневартовска направлен запрос, ответ на момент публикации новости не поступил.
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