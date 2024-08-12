В жилом дворе Челябинска мужчина нападал на прохожих с плеткой и пистолетом

В жилом дворе по улице Габдуллы Тукая в Челябинске пьяный мужчина нападал на прохожих и хлестал по ним плеткой. По словам очевидцев, при себе он также имел предмет, похожий на пистолет. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по городу, в настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.
«Сообщение зарегистрировано. На место выезжали сотрудники полиции. Участники инцидента установлены и опрошены», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Челябинску.
Там отметили, что в настоящее время проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством РФ.
Как сообщает издание «74.ру» со ссылкой на читателя, при себе у мужчины помимо пистолета и плетки, якобы, был нож. Но местные все равно смогли уложить его на асфальт и передать сотрудникам полиции.
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