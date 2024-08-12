Фигурант по делу экс-невестки Чернецкого вышел из СИЗО

12 августа 2024 в 16:08 Размер текста - 17 +

Алексей Шахмаев находился в СИЗО с весны Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Экс-невестка Чернецкого попала под уголовное дело после обысков в БЦ Ленинский районный суд Екатеринбурга выпустил из СИЗО директора «ТТК-Екатеринбург» Алексея Шахмаева, которого обвинили в мошенничестве вместе с экс-невесткой бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого — Анастасией. Информацию URA.RU подтвердили в инстанции. «Следствие обращалось в суд с ходатайством о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд в удовлетворении ходатайства отказал и назначил домашний арест до 19 сентября», — рассказали в райсуде. Процесс состоялся еще 19 июля. Ранее стало известно, что из-под стражи вышла и сама Чернецкая. 8 августа Ленинский райсуд перевел ее под домашний арест (до 28 октября). Их задержали в марте после обысков в бизнес-центре Clever Park. Вместе с ними также арестовали Василия Петрова (владелец строительной компании «Шудья»). По версии следствия, они предоставили в ФНС декларации с ложными сведениями, что позволило получить крупные вычеты — от 500 миллионов до миллиарда рублей. Показания Шахмаева легли в основу уголовного дела бывшего начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного ГУ МВД, полковника Андрея Дьякова (после ареста был снят с должности). Также в ходе разбирательства был заочно арестован предприниматель Максим Пузанков. Петров до сих пор находится в СИЗО. Подробнее о деле — в специальном сюжете агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ленинский районный суд Екатеринбурга выпустил из СИЗО директора «ТТК-Екатеринбург» Алексея Шахмаева, которого обвинили в мошенничестве вместе с экс-невесткой бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого — Анастасией. Информацию URA.RU подтвердили в инстанции. «Следствие обращалось в суд с ходатайством о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд в удовлетворении ходатайства отказал и назначил домашний арест до 19 сентября», — рассказали в райсуде. Процесс состоялся еще 19 июля. Ранее стало известно, что из-под стражи вышла и сама Чернецкая. 8 августа Ленинский райсуд перевел ее под домашний арест (до 28 октября). Их задержали в марте после обысков в бизнес-центре Clever Park. Вместе с ними также арестовали Василия Петрова (владелец строительной компании «Шудья»). По версии следствия, они предоставили в ФНС декларации с ложными сведениями, что позволило получить крупные вычеты — от 500 миллионов до миллиарда рублей. Показания Шахмаева легли в основу уголовного дела бывшего начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного ГУ МВД, полковника Андрея Дьякова (после ареста был снят с должности). Также в ходе разбирательства был заочно арестован предприниматель Максим Пузанков. Петров до сих пор находится в СИЗО. Подробнее о деле — в специальном сюжете агентства.