Фигурант по делу экс-невестки Чернецкого вышел из СИЗО

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Алексей Шахмаев находился в СИЗО с весны Фото:
новость из сюжета
Экс-невестка Чернецкого попала под уголовное дело после обысков в БЦ

Ленинский районный суд Екатеринбурга выпустил из СИЗО директора «ТТК-Екатеринбург» Алексея Шахмаева, которого обвинили в мошенничестве вместе с экс-невесткой бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого — Анастасией. Информацию URA.RU подтвердили в инстанции.

«Следствие обращалось в суд с ходатайством о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд в удовлетворении ходатайства отказал и назначил домашний арест до 19 сентября», — рассказали в райсуде. Процесс состоялся еще 19 июля.

Ранее стало известно, что из-под стражи вышла и сама Чернецкая. 8 августа Ленинский райсуд перевел ее под домашний арест (до 28 октября).

Их задержали в марте после обысков в бизнес-центре Clever Park. Вместе с ними также арестовали Василия Петрова (владелец строительной компании «Шудья»). По версии следствия, они предоставили в ФНС декларации с ложными сведениями, что позволило получить крупные вычеты — от 500 миллионов до миллиарда рублей.

Показания Шахмаева легли в основу уголовного дела бывшего начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного ГУ МВД, полковника Андрея Дьякова (после ареста был снят с должности). Также в ходе разбирательства был заочно арестован предприниматель Максим Пузанков. Петров до сих пор находится в СИЗО. Подробнее о деле — в специальном сюжете агентства.

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Ленинский районный суд Екатеринбурга выпустил из СИЗО директора «ТТК-Екатеринбург» Алексея Шахмаева, которого обвинили в мошенничестве вместе с экс-невесткой бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого — Анастасией. Информацию URA.RU подтвердили в инстанции. «Следствие обращалось в суд с ходатайством о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд в удовлетворении ходатайства отказал и назначил домашний арест до 19 сентября», — рассказали в райсуде. Процесс состоялся еще 19 июля. Ранее стало известно, что из-под стражи вышла и сама Чернецкая. 8 августа Ленинский райсуд перевел ее под домашний арест (до 28 октября). Их задержали в марте после обысков в бизнес-центре Clever Park. Вместе с ними также арестовали Василия Петрова (владелец строительной компании «Шудья»). По версии следствия, они предоставили в ФНС декларации с ложными сведениями, что позволило получить крупные вычеты — от 500 миллионов до миллиарда рублей. Показания Шахмаева легли в основу уголовного дела бывшего начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного ГУ МВД, полковника Андрея Дьякова (после ареста был снят с должности). Также в ходе разбирательства был заочно арестован предприниматель Максим Пузанков. Петров до сих пор находится в СИЗО. Подробнее о деле — в специальном сюжете агентства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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