11 августа 2024

В Тюмени завершается снос легендарного завода. Фоторепортаж

Снос цехов тюменского приборостроительного завода очистит площадку для застройки
© Служба новостей «URA.RU»
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Весы "Тюмень" до сих пор можно встретить на предприятиях торговли
Весы "Тюмень" до сих пор можно встретить на предприятиях торговли Фото:

В Тюмени завершается снос двух цехов легендарного приборостроительного завода на улице Одесской. Он с 1959 до 2012 год выпускал механические весы «Тюмень», которые использовала торговля на территории всей России и других стран, ранее входивших в состав СССР. Назначение площадки уже известно — здесь будет возведен жилой комплекс, застройщик уже получил разрешение на строительство. Что сейчас происходит на площадке — в фоторепортаже URA.RU.

Сносом своих цехов занимается сам завод. Старое производство отслужило свое
Сносом своих цехов занимается сам завод. Старое производство отслужило свое
Фото:
Корпус одного из цехов еще не снесен. Правда, от него остался только остов
Корпус одного из цехов еще не снесен. Правда, от него остался только остов
Фото:
Когда-то здесь не только производили легендарные весы, но и отдыхали между сменами...
Когда-то здесь не только производили легендарные весы, но и отдыхали между сменами...
Фото:
...но теперь о тех временах остается лишь вспоминать с ностальгией
...но теперь о тех временах остается лишь вспоминать с ностальгией
Фото:
Другой цех уже снесли полностью. Осталось только вывезти строительный мусор
Другой цех уже снесли полностью. Осталось только вывезти строительный мусор
Фото:
В прошлом остается не только производство, но и социалистические лозунги
В прошлом остается не только производство, но и социалистические лозунги
Фото:
Будущий застройщик открыл офис продаж, не дожидаясь полной очистки участка...
Будущий застройщик открыл офис продаж, не дожидаясь полной очистки участка...
Фото:
...а над руинами завода уже высится первый корпус будущего жилого комплекса
...а над руинами завода уже высится первый корпус будущего жилого комплекса
Фото:

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В Тюмени завершается снос двух цехов легендарного приборостроительного завода на улице Одесской. Он с 1959 до 2012 год выпускал механические весы «Тюмень», которые использовала торговля на территории всей России и других стран, ранее входивших в состав СССР. Назначение площадки уже известно — здесь будет возведен жилой комплекс, застройщик уже получил разрешение на строительство. Что сейчас происходит на площадке — в фоторепортаже URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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