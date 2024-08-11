Весы "Тюмень" до сих пор можно встретить на предприятиях торговли
В Тюмени завершается снос двух цехов легендарного приборостроительного завода на улице Одесской. Он с 1959 до 2012 год выпускал механические весы «Тюмень», которые использовала торговля на территории всей России и других стран, ранее входивших в состав СССР. Назначение площадки уже известно — здесь будет возведен жилой комплекс, застройщик уже получил разрешение на строительство. Что сейчас происходит на площадке — в фоторепортаже URA.RU.
Сносом своих цехов занимается сам завод. Старое производство отслужило свое
Корпус одного из цехов еще не снесен. Правда, от него остался только остов
Когда-то здесь не только производили легендарные весы, но и отдыхали между сменами...
...но теперь о тех временах остается лишь вспоминать с ностальгией
Другой цех уже снесли полностью. Осталось только вывезти строительный мусор
В прошлом остается не только производство, но и социалистические лозунги
Будущий застройщик открыл офис продаж, не дожидаясь полной очистки участка...
...а над руинами завода уже высится первый корпус будущего жилого комплекса
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