В Тюменской области больше двух недель ищут 73-летнюю пенсионерку. Фото

08 декабря 2025 в 15:20
Женщину ищут больше двух недель

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Тюменской области пропала 73-летняя Юдина Людмила, ее местоположение неизвестно с 22 ноября. Об этом сообщили в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Пропала Юдина (Бережная, Зеленева) Людмила, 73 года. Ленинский округ, Тюмень. С 22 ноября 2025 года ее местонахождение неизвестно», — указано в ориентировке.

Пропавшая худощавого телосложения с седыми волосами и карими глазами. Во что была одета женщина — не уточняется. Всех, кто обладает информацией о пенсионерке, просят обращаться по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 или по номеру 112.

Женщина пропала в конце ноября

Фото: Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области

