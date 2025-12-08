Женщину ищут больше двух недель Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Тюменской области пропала 73-летняя Юдина Людмила, ее местоположение неизвестно с 22 ноября. Об этом сообщили в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Пропала Юдина (Бережная, Зеленева) Людмила, 73 года. Ленинский округ, Тюмень. С 22 ноября 2025 года ее местонахождение неизвестно», — указано в ориентировке.

Пропавшая худощавого телосложения с седыми волосами и карими глазами. Во что была одета женщина — не уточняется. Всех, кто обладает информацией о пенсионерке, просят обращаться по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 или по номеру 112.

