Американские ученые нашли диету от давления

Употребление овощей и фруктов помогает пациентам с низким давлением
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Урайская городская клиническая больница. Урай , измерение артериального давления
Фрукты и овощи снижают артериальное давление Фото:

Диета DASH и другие рационы с высоким содержанием фруктов и овощей помогают людям со сниженным артериальным давлением, уменьшают риск развития хронических болезней почек и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Такие данные следуют из эксперимента специалистов Техасского университета в Остине (США).

«Результаты исследования показали, что как фрукты и овощи, так и натрий бикарбонат улучшают здоровье почек, но только фрукты и овощи снижают артериальное давление и уменьшают вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний», — говорится в сообщении одного из авторов исследования Маниндера Кахлона, передает «Ридус».

В исследовании приняли участие 153 пациента с диагнозом гипертония и макроальбуминурия — патологическое состояние, при котором наблюдается увеличенная экскреция альбумина через мочу. В течение пяти лет участники исследования были разделены на три группы. Первая группа ежедневно включала в свой рацион от двух до четырех чашек продуктов из категории щелочных фруктов и овощей, вторая группа принимала натрий бикарбонат (пищевую соду) по четыре-пять таблеток каждый день, третья же получала стандартное медицинское лечение.

Исследование показало, что употребление фруктов и овощей является более эффективным способом поддержания здоровья почек, снижения артериального давления и уменьшения риска сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с применением исключительно медикаментов.

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Диета DASH и другие рационы с высоким содержанием фруктов и овощей помогают людям со сниженным артериальным давлением, уменьшают риск развития хронических болезней почек и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Такие данные следуют из эксперимента специалистов Техасского университета в Остине (США). «Результаты исследования показали, что как фрукты и овощи, так и натрий бикарбонат улучшают здоровье почек, но только фрукты и овощи снижают артериальное давление и уменьшают вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний», — говорится в сообщении одного из авторов исследования Маниндера Кахлона, передает «Ридус». В исследовании приняли участие 153 пациента с диагнозом гипертония и макроальбуминурия — патологическое состояние, при котором наблюдается увеличенная экскреция альбумина через мочу. В течение пяти лет участники исследования были разделены на три группы. Первая группа ежедневно включала в свой рацион от двух до четырех чашек продуктов из категории щелочных фруктов и овощей, вторая группа принимала натрий бикарбонат (пищевую соду) по четыре-пять таблеток каждый день, третья же получала стандартное медицинское лечение. Исследование показало, что употребление фруктов и овощей является более эффективным способом поддержания здоровья почек, снижения артериального давления и уменьшения риска сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с применением исключительно медикаментов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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