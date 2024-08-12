Американские ученые нашли диету от давления

Употребление овощей и фруктов помогает пациентам с низким давлением

12 августа 2024 в 17:33 Размер текста - 17 +

Фрукты и овощи снижают артериальное давление Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Диета DASH и другие рационы с высоким содержанием фруктов и овощей помогают людям со сниженным артериальным давлением, уменьшают риск развития хронических болезней почек и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Такие данные следуют из эксперимента специалистов Техасского университета в Остине (США). «Результаты исследования показали, что как фрукты и овощи, так и натрий бикарбонат улучшают здоровье почек, но только фрукты и овощи снижают артериальное давление и уменьшают вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний», — говорится в сообщении одного из авторов исследования Маниндера Кахлона, передает «Ридус». В исследовании приняли участие 153 пациента с диагнозом гипертония и макроальбуминурия — патологическое состояние, при котором наблюдается увеличенная экскреция альбумина через мочу. В течение пяти лет участники исследования были разделены на три группы. Первая группа ежедневно включала в свой рацион от двух до четырех чашек продуктов из категории щелочных фруктов и овощей, вторая группа принимала натрий бикарбонат (пищевую соду) по четыре-пять таблеток каждый день, третья же получала стандартное медицинское лечение. Исследование показало, что употребление фруктов и овощей является более эффективным способом поддержания здоровья почек, снижения артериального давления и уменьшения риска сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с применением исключительно медикаментов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Диета DASH и другие рационы с высоким содержанием фруктов и овощей помогают людям со сниженным артериальным давлением, уменьшают риск развития хронических болезней почек и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Такие данные следуют из эксперимента специалистов Техасского университета в Остине (США). «Результаты исследования показали, что как фрукты и овощи, так и натрий бикарбонат улучшают здоровье почек, но только фрукты и овощи снижают артериальное давление и уменьшают вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний», — говорится в сообщении одного из авторов исследования Маниндера Кахлона, передает «Ридус». В исследовании приняли участие 153 пациента с диагнозом гипертония и макроальбуминурия — патологическое состояние, при котором наблюдается увеличенная экскреция альбумина через мочу. В течение пяти лет участники исследования были разделены на три группы. Первая группа ежедневно включала в свой рацион от двух до четырех чашек продуктов из категории щелочных фруктов и овощей, вторая группа принимала натрий бикарбонат (пищевую соду) по четыре-пять таблеток каждый день, третья же получала стандартное медицинское лечение. Исследование показало, что употребление фруктов и овощей является более эффективным способом поддержания здоровья почек, снижения артериального давления и уменьшения риска сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с применением исключительно медикаментов.