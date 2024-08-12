Путин собрал Совбез из-за атак на Курскую область

Владимир Путин заявил о необходимости эффективной борьбы с украинскими ДРГ в рамках КТО в приграничных регионах
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
Борьба с украинскими диверсионно-разведывательными группами (ДРГ) является одной из основных задач в Курской области в рамках контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщил президент России Владимир Путин на оперативном онлайн-совещании Совбеза.
Глава государства также потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как противник будет выбит в территории России. Трансляция совещания шла на телеканале «Россия 24».
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