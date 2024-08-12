СК назвал фигурантов уголовного дела по преступлениям ВСУ в Курской области

СК РФ: фигуранты уголовных дел в Курской области — командиры 22 и 80 бригад ВСУ

12 августа 2024 в 18:42 Размер текста - 17 +

СК РФ обозначил двух фигурантов уголовных дел по преступлениям ВСУ в Курской области (архивное фото) Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Следственный комитет РФ назвал фигурантов уголовного дела по преступлениям ВСУ в Курской области. По версии следствия это командиры 22-й и 80-й отдельных десантно-штурмовых украинских бригад Владимир Пипко и Эмиль Ишкулов. «Фигурантами уголовного дела являются командиры этих частей Владимир Пипко и Эмиль Ишкулов. Они подозреваются в совершении террористического акта, убийстве и покушении на убийство», — передает Следком в своем telegram-канале. Установлены и другие фигуранты, отмечают в комитете. В ходе соответствующего расследования фиксируются факты целенаправленного посягательства на жизнь мирных жителей и разрушения гражданских объекты. ВСУ начали вторжение в Курскую область 6 августа. В настоящий момент бои все еще продолжаются. За сутки российская армия смогла поразить до 260 солдат ВСУ. Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания Совбеза РФ подчеркнул, что ВСУ будут и дальше пытаться дестабилизировать обстановку в приграничных регионах страны, поэтому надо быть наготове. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следственный комитет РФ назвал фигурантов уголовного дела по преступлениям ВСУ в Курской области. По версии следствия это командиры 22-й и 80-й отдельных десантно-штурмовых украинских бригад Владимир Пипко и Эмиль Ишкулов. «Фигурантами уголовного дела являются командиры этих частей Владимир Пипко и Эмиль Ишкулов. Они подозреваются в совершении террористического акта, убийстве и покушении на убийство», — передает Следком в своем telegram-канале. Установлены и другие фигуранты, отмечают в комитете. В ходе соответствующего расследования фиксируются факты целенаправленного посягательства на жизнь мирных жителей и разрушения гражданских объекты. ВСУ начали вторжение в Курскую область 6 августа. В настоящий момент бои все еще продолжаются. За сутки российская армия смогла поразить до 260 солдат ВСУ. Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания Совбеза РФ подчеркнул, что ВСУ будут и дальше пытаться дестабилизировать обстановку в приграничных регионах страны, поэтому надо быть наготове.