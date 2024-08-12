Свердловский бизнесмен, заказавший расстрел ритуальному убийце, рвется на свободу

Суд отказался смягчить наказание уральцу Сангову, нанявшего ритуального убийцу

12 августа 2024 в 19:09 Размер текста - 17 +

Зохиршо Сангов останется в колонии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловский областной суд отказался смягчить наказание екатеринбургскому предпринимателю Зохиршо Сангову, осужденному за организацию убийства конкурента на овощебазе №4. Бизнесмен просил заменить оставшуюся неотбытую часть наказания принудительными работами, сообщили URA.RU в инстанции. Известно, что Сангов нанимал Арсена Байрамбекова, получившего прозвище «ритуальный убийца». «Сангов подал прошение о замене наказания на принудительные работы. Суд, заслушав мнение сторон, в этом отказал», — рассказали в облсуде. Предприниматель был осужден в октябре 2017 года. По версии следствия, в 2010-м он нанял экс-полицейского из Махачкалы Байрамбекова для убийства конкурента, который мешал получать максимальный доход Сангову. Киллеру за работу он пообещал полмиллиона рублей или партнерство. Байрамбеков выбрал второе. До этих событий Байрамбеков увлекся оккультизмом. Он познакомился с Татьяной Соловьевой, которая называла себя жрицей кровавого культа. В 2014-м киллер создавал для нее «армию зомби» в Свердловской области. Она указывала ему на прохожих, подходящих в качестве жертвы богам. Арсен привозил несчастных в лес на капище, где резал им горло. Трупы он зарывал неподалеку. В марте 2017-го суд приговорил Байрамбекова к 13,2 годам колонии строгого режима. Он был признан виновным в четырех религиозных убийствах. Соловьева свой приговор получила через год. Ей назначили 12 лет тюрьмы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский областной суд отказался смягчить наказание екатеринбургскому предпринимателю Зохиршо Сангову, осужденному за организацию убийства конкурента на овощебазе №4. Бизнесмен просил заменить оставшуюся неотбытую часть наказания принудительными работами, сообщили URA.RU в инстанции. Известно, что Сангов нанимал Арсена Байрамбекова, получившего прозвище «ритуальный убийца». «Сангов подал прошение о замене наказания на принудительные работы. Суд, заслушав мнение сторон, в этом отказал», — рассказали в облсуде. Предприниматель был осужден в октябре 2017 года. По версии следствия, в 2010-м он нанял экс-полицейского из Махачкалы Байрамбекова для убийства конкурента, который мешал получать максимальный доход Сангову. Киллеру за работу он пообещал полмиллиона рублей или партнерство. Байрамбеков выбрал второе. До этих событий Байрамбеков увлекся оккультизмом. Он познакомился с Татьяной Соловьевой, которая называла себя жрицей кровавого культа. В 2014-м киллер создавал для нее «армию зомби» в Свердловской области. Она указывала ему на прохожих, подходящих в качестве жертвы богам. Арсен привозил несчастных в лес на капище, где резал им горло. Трупы он зарывал неподалеку. В марте 2017-го суд приговорил Байрамбекова к 13,2 годам колонии строгого режима. Он был признан виновным в четырех религиозных убийствах. Соловьева свой приговор получила через год. Ей назначили 12 лет тюрьмы.