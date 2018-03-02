22:43 02 марта 2018 2

Фанатики создавали «армию зомби» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Верхнепышминский городской суд Свердловской области вынес приговор Татьяне Соловьевой, пособнице киллера — создателя «армии зомби». «Жрицу кровавого культа» отправили на 12 лет в колонию. Об этом сообщает телеграм-канал Генпрокуратуры РФ.

Татьяна Соловьева (Яковлева) была сообщницей экс-полицейского Арсена Байрамбекова, признанного виновным в совершении ритуальных убийств. Как поясняла женщина следствию, она являлась жрицей кровавого культа. Богам, которым поклонялись сообщники, требовались человеческие жертвы. Она подыскивала кандидатур в «армию зомби», привозила жертвы на место ритуала, присутствовала в момент убийств и помогала скрыть следы преступлений. Летом 2017-го Соловьева сбежала из-под домашнего ареста, была объявлена в федеральный розыск.

Арсена Байрамбекова приговорили к 13 годам колонии Фото: Дмитрий Антоненков

Про Байрамбекова известно, что он уроженец Дагестана. Служил в ППС Махачкалы. На родине стал чемпионом MMA. В конце 90-х он перебрался на Урал, а в нулевые получил первый срок за хранение оружия. Выйдя на свободу в 2003 году, он стал заказным киллером, затем увлекся оккультизмом, познакомился со жрицей загадочного культа из Екатеринбурга — Татьяной Соловьевой. В 2014 году вместе с женщиной Байрамбеков ездил по городу. Она указывала ему на прохожих, подходящих в качестве жертвы богам. Арсен спаивал несчастных, отвозил в лес на капище, где резал им горло. Трупы он зарывал неподалеку.

В марте 2017 году Верхнепышминский суд признал Байрамбекова виновным в четырех религиозных убийствах. Его приговорили к 13 годам и 2 месяцам наказания в колонии строгого режима.