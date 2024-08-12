Есть шанс родить от Дурова: 70-летняя Успенская ищет донора для своего будущего ребенка

Певица Любовь Успенская ищет донора биоматериала для своего будущего ребенка
© Служба новостей «URA.RU»
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Любовь Успенская хочет второго ребенка Фото:

Известная 70-летняя певица Любовь Успенская выразила желание вновь стать матерью. Артистка уже имеет взрослую дочь, но теперь ищет суррогатную мать для своего будущего ребенка.

«Я хотела ребенка, мальчика, думала о человеке с безукоризненной генетикой и женщине здоровой. Может быть, это будет близкая подруга, которая ради меня это сделает», — рассказала Успенская в интервью блогерше Иде Галич. Цитату приводит издание «Комсомольская правда».

Певица уточнила, что она не замораживала яйцеклетки и не рассматривает возможность усыновления ребенка из детского дома из-за опасений насчет наследственности. Артистка ищет здоровую женщину для ЭКО и мужчину с безупречной генетикой в качестве донора спермы, но пока не нашла подходящих кандидатов.

У Успенской есть шанс осуществить свою мечту. Недавно российский предприниматель и миллиардер Павел Дуров рассказал, что его биоматериал хранится в одной из московских больниц, который можно купить за 20 тысяч рублей.

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Известная 70-летняя певица Любовь Успенская выразила желание вновь стать матерью. Артистка уже имеет взрослую дочь, но теперь ищет суррогатную мать для своего будущего ребенка. «Я хотела ребенка, мальчика, думала о человеке с безукоризненной генетикой и женщине здоровой. Может быть, это будет близкая подруга, которая ради меня это сделает», — рассказала Успенская в интервью блогерше Иде Галич. Цитату приводит издание «Комсомольская правда». Певица уточнила, что она не замораживала яйцеклетки и не рассматривает возможность усыновления ребенка из детского дома из-за опасений насчет наследственности. Артистка ищет здоровую женщину для ЭКО и мужчину с безупречной генетикой в качестве донора спермы, но пока не нашла подходящих кандидатов. У Успенской есть шанс осуществить свою мечту. Недавно российский предприниматель и миллиардер Павел Дуров рассказал, что его биоматериал хранится в одной из московских больниц, который можно купить за 20 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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