Есть шанс родить от Дурова: 70-летняя Успенская ищет донора для своего будущего ребенка

Известная 70-летняя певица Любовь Успенская выразила желание вновь стать матерью. Артистка уже имеет взрослую дочь, но теперь ищет суррогатную мать для своего будущего ребенка.
«Я хотела ребенка, мальчика, думала о человеке с безукоризненной генетикой и женщине здоровой. Может быть, это будет близкая подруга, которая ради меня это сделает», — рассказала Успенская в интервью блогерше Иде Галич. Цитату приводит издание «Комсомольская правда».
Певица уточнила, что она не замораживала яйцеклетки и не рассматривает возможность усыновления ребенка из детского дома из-за опасений насчет наследственности. Артистка ищет здоровую женщину для ЭКО и мужчину с безупречной генетикой в качестве донора спермы, но пока не нашла подходящих кандидатов.
У Успенской есть шанс осуществить свою мечту. Недавно российский предприниматель и миллиардер Павел Дуров рассказал, что его биоматериал хранится в одной из московских больниц, который можно купить за 20 тысяч рублей.
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