Американец перепутал онкологию с распространенным недугом

Daily Mail: американец Андерсон перепутал рак с расстройством пищеварения

12 августа 2024 в 22:15 Размер текста - 17 +

Американцу провели операцию по удалению опухоли в головном мозге из-за позднего выявления рака (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Житель США Энтони Андерсон перепутал рак кишечника с обычным расстройством пищеварения. Когда он прошел обследование на онкологию, выяснилось, что у него уже запущенная стадия заболевания. Об этом американец рассказал Daily Mail. «Энтони Андерсон рассказал, что в начале июля 2024 года после ужина почувствовал боль в желудке, но проигнорировал ее, посчитав, что у него обычное расстройство пищеварения. Однако когда проблема вновь повторилась, он все же прошел обследование и три недели спустя узнал, что у него рак кишечника четвертой стадии с метастазами в мозге», — пишут журналисты, ссылаясь на слова американца. Сообщение передает Лента.ру. Далее Андерсон перенес операцию по удалению опухоли в мозгу. Сейчас ему предстоит пройти длительное лечение. Ранее американские ученые обнаружили, как можно определить рак поджелудочной железы. По словам исследователей, его можно выявить при анализе бактерий полости рта. Также онкологическое заболевание можно выявить при изменении цвета языка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель США Энтони Андерсон перепутал рак кишечника с обычным расстройством пищеварения. Когда он прошел обследование на онкологию, выяснилось, что у него уже запущенная стадия заболевания. Об этом американец рассказал Daily Mail. «Энтони Андерсон рассказал, что в начале июля 2024 года после ужина почувствовал боль в желудке, но проигнорировал ее, посчитав, что у него обычное расстройство пищеварения. Однако когда проблема вновь повторилась, он все же прошел обследование и три недели спустя узнал, что у него рак кишечника четвертой стадии с метастазами в мозге», — пишут журналисты, ссылаясь на слова американца. Сообщение передает Лента.ру. Далее Андерсон перенес операцию по удалению опухоли в мозгу. Сейчас ему предстоит пройти длительное лечение. Ранее американские ученые обнаружили, как можно определить рак поджелудочной железы. По словам исследователей, его можно выявить при анализе бактерий полости рта. Также онкологическое заболевание можно выявить при изменении цвета языка.