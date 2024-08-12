Американец перепутал онкологию с распространенным недугом

Житель США Энтони Андерсон перепутал рак кишечника с обычным расстройством пищеварения. Когда он прошел обследование на онкологию, выяснилось, что у него уже запущенная стадия заболевания. Об этом американец рассказал Daily Mail.
«Энтони Андерсон рассказал, что в начале июля 2024 года после ужина почувствовал боль в желудке, но проигнорировал ее, посчитав, что у него обычное расстройство пищеварения. Однако когда проблема вновь повторилась, он все же прошел обследование и три недели спустя узнал, что у него рак кишечника четвертой стадии с метастазами в мозге», — пишут журналисты, ссылаясь на слова американца. Сообщение передает
Далее Андерсон перенес операцию по удалению опухоли в мозгу. Сейчас ему предстоит пройти длительное лечение.
Ранее американские ученые обнаружили, как можно определить рак поджелудочной железы. По словам исследователей, его можно выявить при анализе бактерий полости рта. Также онкологическое заболевание можно выявить при изменении цвета языка.
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