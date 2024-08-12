На территории мечети в Турции нацист устроил резню. Видео

Во дворе мечети в Турции неизвестный с топором устроил резню

13 августа 2024 в 00:43 Размер текста - 17 +

Нападавший был задержан силами полиции Фото: Владимир Андреев © URA.RU Во дворе мечети Эскишехир-Тепебаши в Турции неизвестный, одетый в нацистскую символику, устроил резню. Он совершил нападение на пятерых человек, используя нож и топор. Видео задержания подозреваемого распространяют в telegram-каналах. «18-летний Арда К. со шлемом на голове, топором на поясе, маской на лице в виде черепа и штурмовым жилетом с шевроном нацистской идеологии нанес ранение пятерым людям», — сообщает местное издание Eskisehir. Сообщается, что подозреваемый пытался скрыться, но был задержан силами полиции. Российский telegram-канал Shot сообщил об одном погибшем и опубликовал видео с места происшествия. На кадрах, предварительно, изображено задержание подозреваемого в совершении нападений. Информация о нацистской символике российским ресурсом также подтверждается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во дворе мечети Эскишехир-Тепебаши в Турции неизвестный, одетый в нацистскую символику, устроил резню. Он совершил нападение на пятерых человек, используя нож и топор. Видео задержания подозреваемого распространяют в telegram-каналах. «18-летний Арда К. со шлемом на голове, топором на поясе, маской на лице в виде черепа и штурмовым жилетом с шевроном нацистской идеологии нанес ранение пятерым людям», — сообщает местное издание Eskisehir. Сообщается, что подозреваемый пытался скрыться, но был задержан силами полиции. Российский telegram-канал Shot сообщил об одном погибшем и опубликовал видео с места происшествия. На кадрах, предварительно, изображено задержание подозреваемого в совершении нападений. Информация о нацистской символике российским ресурсом также подтверждается.