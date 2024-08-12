12 августа 2024

На территории мечети в Турции нацист устроил резню. Видео

Во дворе мечети в Турции неизвестный с топором устроил резню
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Теракт в Крокус Сити Холл. Московская область, силовики, спецслужбы, росгвардия, оцепление
Нападавший был задержан силами полиции Фото:

Во дворе мечети Эскишехир-Тепебаши в Турции неизвестный, одетый в нацистскую символику, устроил резню. Он совершил нападение на пятерых человек, используя нож и топор. Видео задержания подозреваемого распространяют в telegram-каналах.

«18-летний Арда К. со шлемом на голове, топором на поясе, маской на лице в виде черепа и штурмовым жилетом с шевроном нацистской идеологии нанес ранение пятерым людям», — сообщает местное издание Eskisehir. Сообщается, что подозреваемый пытался скрыться, но был задержан силами полиции.

Российский telegram-канал Shot сообщил об одном погибшем и опубликовал видео с места происшествия. На кадрах, предварительно, изображено задержание подозреваемого в совершении нападений. Информация о нацистской символике российским ресурсом также подтверждается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Во дворе мечети Эскишехир-Тепебаши в Турции неизвестный, одетый в нацистскую символику, устроил резню. Он совершил нападение на пятерых человек, используя нож и топор. Видео задержания подозреваемого распространяют в telegram-каналах. «18-летний Арда К. со шлемом на голове, топором на поясе, маской на лице в виде черепа и штурмовым жилетом с шевроном нацистской идеологии нанес ранение пятерым людям», — сообщает местное издание Eskisehir. Сообщается, что подозреваемый пытался скрыться, но был задержан силами полиции. Российский telegram-канал Shot сообщил об одном погибшем и опубликовал видео с места происшествия. На кадрах, предварительно, изображено задержание подозреваемого в совершении нападений. Информация о нацистской символике российским ресурсом также подтверждается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...