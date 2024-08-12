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03:38
В МЧС раскрыли подробности пожара возле «Меги» в Екатеринбурге
03:37
Telegraph: Британия запретила Киеву бить по Курской области своими ракетами
03:26
«Считает, что был поджог»: возле «Меги» в Екатеринбурге сгорел дом экоактивистки. Видео
ВСУ приказали стрелять по мирным в Курской области: главное к вечеру 12 августа
03:20
Пермский бизнесмен раскаялся, что дал взятку налоговику через бывшую жену
03:14
В РФ производителей продуктов питания начнут проверять на опасный «мясной клей»
03:07
Появились фото с места взрыва за ТЦ «Мега» в Екатеринбурге
Трофейная техника НАТО и средства против западного оружия: что показали на форуме «Армия-2024». Фоторепортаж
03:03
Bild: ВСУ применили немецкий инженерный танк под Курском
02:43
Стала известна возможная причина взрыва в Екатеринбурге, после которого возник пожар. Фото
02:33
В Екатеринбурге раздался взрыв, начался пожар. Фото, видео
2
Путин нашел способ стабилизировать ситуацию в Курской области
02:24
Эвелина Хромченко поделилась своей особой диетой для стройной фигуры
02:13
Пермяки снялись в сериале про космос вместе с певицей Люсей Чеботиной
01:58
Свердловчане ждали звездопад, а увидели северное сияние. Фото
«Тероборона здорового человека»: что известно про ополченцев в Курской области. Фото
01:45
Обвиняемого в США россиянина Кублицкого освободили под залог
01:32
Парень, устроивший резню в Турции, записывал видео нападения от первого лица
01:26
Тренер сборной РФ Покровская задумалась о влиянии Сатаны на МОК
2
Мишустин сделал новый шаг к объединению экономик РФ и Белоруссии
01:19
Рыбацкое озеро подешевело почти на три миллиона рублей в Челябинской области. Скрин
01:08
Захарова связала недавние события в Германии с нападением ВСУ под Курском
00:58
Курганцы хотят добавить к детской площадке в микрорайоне место для выгула собак
Бывший федеральный министр рискует не избраться в Госдуму
00:43
На территории мечети в Турции нацист устроил резню. Видео
2
00:25
После увольнения водителя жители челябинских деревень остались без транспорта
00:25
В Липецкой области разместили более 100 жителей Курской области
Путин предупредил, что ситуация может осложниться: главные заявления с Совбеза
00:18
В ДНР грузовик врезался в колонну детей на велосипедах
00:03
После засыпки ручья в челябинском поселке затопило дома
00:02
Екатеринбуржцы обнаружили труп возле магазина. Фото
Где находится Коренево, в которое пытаются прорваться ВСУ. Карта
00:00
Свердловские власти проиграли в конфликте с «батутным королем»
12 августа 2024
23:55
Алаудинов прокомментировал слова о сдаче бойцов «Ахмата» в плен под Курском
2
23:47
В Краснояружский район Белгородской области закрыли въезд из-за обстановки
Главная цель ВСУ: где находится Суджа и почему она важная для Украины. Карта
23:40
В Тобольске открыли Площадь почетных граждан. Видео
23:38
Мэр Пинаев предостерег тагильчан от мошенников, которые пишут от его имени
23:31
Измененную схему движения поездов через Курск продлили
Расстрелять мирных жителей и дойти до Курска: о каких целях ВСУ рассказал военнопленный. Видео
23:24
Житель Курской области вывел детей из обстреливаемой ВСУ Суджи
2
23:22
На 22% взлетела стоимость акций Ашинского метзавода на Мосбирже. Скрин
23:20
ВСУ ударили по приграничью Энергодара
1
ФСБ поймала курганца, который для спецслужб Украины готов был устроить теракт
23:10
Фонд «Хранители детства» рассказал истории адаптации молодых людей с тяжелыми заболеваниями
22:56
Главный свердловский «вагнеровец» предложил отправиться на фронт блогеру, избившему украинца
1
22:51
Алаудинов рассказал об уничтожении 12 военных машин ВСУ под Курском за сутки
Из района Курской области началась эвакуация: карта СВО на 12 августа
22:50
ВС РФ отбили Беловский район в Курской области
22:46
Челябинке пригрозили инспекцией по делам несовершеннолетних после эвакуации авто
1
22:34
Появилось видео попытки прорыва ВСУ у Колотиловки
1
Запеченный поросенок, крабы и икра: самые пышные застолья заключенных в колониях
22:34
Как правильно хранить кабачки
22:26
Безработный депутат из ХМАО попросил Кухарука помочь ему с трудоустройством. Фото
1
22:18
В сети появились кадры побега военнослужащих ВСУ из подбитого танка Abrams. Видео
1
Украинец в Перу жестоко убил подругу-россиянку: что известно о паре, увлекающейся шаманизмом
22:15
Американец перепутал онкологию с распространенным недугом
21:55
Что ни в коем случае нельзя есть, чтобы похудеть
4
21:50
Террористку Дарью Трепову экстренно госпитализировали
8
Шеф свердловской полиции пригрозил массовыми отставками после разноса от москвичей
21:42
Запуск горячей воды, суд над экс-налоговиком и презентация робота «Каракал»: события Кургана 12 августа
21:39
В работе Telegram произошел сбой
21:38
Илон Маск раскрыл, где смотреть его интервью с Трампом
1
Уголовница и бывшая баскетболистка УГМК Грайнер выиграла золото Олимпиады-2024
21:35
Врио главы Нового Уренгоя перевел администрацию на авральный режим работы. Инсайд
21:23
В ядерном центре РФ раскрыли, когда заработает «Царь-лазер»
1
21:23
ФК «Урал» победил «Уфу» благодаря дебютному голу 16-летнего форварда
Екатеринбуржец на Porcshe, избивший украинца, оказался известным блогером с татуировкой Зеленского
21:20
Президент Палестины Аббас прилетел в Москву
1
21:20
В тюменском МФЦ жительнице отказали в регистрации недвижимости в ДНР
1
21:10
ВС РФ освободили Лисичное в ДНР
1
В России подорожают вино и крепкий алкоголь: новые цены после повышения пошлин
21:07
Врач из ХМАО рассказала, как избежать заражения сальмонеллезом. Инфографика
21:05
Полиция разыскивает жителя ХМАО, возвращавшегося домой из Кировской области. Фото
21:05
Кандидаты на пост главы Нового Уренгоя недовольны секретностью конкурса
1
21:01
«Честный маршрут» начнется в выходные, а садовод просит защиты у Путина: события дня в ЯНАО
20:55
«Пыталась покончить с собой»: история свердловчанки, осужденной из-за слов невменяемой дочери
4
20:54
На Западе заявили о серьезных потерях ВСУ под Курском
20:52
Как избавиться от почвенных мушек: инструкция
20:48
Экс-губернатора Комарову хотят увековечить в истории ХМАО. Фото
2
20:47
В Пермском крае назвали территории-лидеры по числу судимых кандидатов на выборах
1
20:45
Власть, бизнес и простые челябинцы собрали для Курской области гумпомощь. Фото, видео
20:45
Бывший челябинский вице-губернатор Косилов заплатит 110 миллионов рублей за жмых
1
20:39
Какие анализы следует сдать после 45 лет
2
20:35
Умеров попросил разрешения у Франции бить по России их оружием
1
20:34
В Тюмени пройдет концерт Надежды Кадышевой
20:29
Власти ХМАО выделили деньги на выплаты пострадавшим от паводка
20:22
Курганцы похвастались ящиками собранных грибов. Фото
20:18
Зеленский собирает список требований Запада для разрешения бить их оружием по РФ
1
20:16
На СВО погиб контрактник из Пермского края Головин
1
20:15
Заслуженный врач раскрыла, в каком возрасте югорчанки предпочитают рожать
20:12
Умер бывший первый секретарь Центрального комитета ВЛКСМ Мишин
20:12
Есть шанс родить от Дурова: 70-летняя Успенская ищет донора для своего будущего ребенка
5
20:11
Экипаж ГАИ заподозрили в нарушении правил при переправе через Обь. Фото
20:08
Главе СК доложат о деле екатеринбурженок, сбивших на самокате коляску с ребенком
1
20:02
Новый глава челябинского следкома Колбасин получил первое поручение Бастрыкина
20:00
РИАН: ВС РФ пленили пять солдат штурмовой бригады ВСУ в Курской области. Видео
3
20:00
В Кургане на выборах в гордуму слоны и динозавры пиарят партии. Видео
1
19:54
Прокурор через суд заставил соцзащиту выдать сертификат курганцам, потерявшим дом в пожарах
19:50
Пермский бизнесмен Пушкарев продает памятник архитектуры за автомобиль. Фото
19:40
Курганцы похвастались груздями, и рассказали, где их собрали. Фото
19:38
NYT: Россия не ослабла на восточном фронте, несмотря на атаку ВСУ в Курской области
3
19:38
На свердловской трассе погиб водитель разбившейся вдребезги «Жигули». Фото
19:36
В Салехарде снимут выпуск шоу для канала НТВ
19:32
В ХМАО вдвое повысят стипендии спортсменам за победы в соревнованиях
19:31
Тело беременной женщины, расстрелянной ВСУ, не могут вывезти из-за обстрелов
1
19:30
Что можно и нельзя во время агитационного периода на курганских выборах
19:20
В пермских автобусах появятся тревожные кнопки и климат-контроль
19:20
В политтусовке Сургута обсуждают кандидатов на должность вице-мэра по внутренней политике. Инсайд
19:20
В Кургане пенсионеры опасаются сломать ноги, поднимаясь по сломанной лестнице. Фото
1
19:10
Яшин* оправдался за призыв к мирным переговорам России и Украины
1
19:09
Свердловский бизнесмен, заказавший расстрел ритуальному убийце, рвется на свободу
19:08
В Екатеринбурге в День города закроют ряд улиц. Инфографика
19:03
Солдаты ВСУ стреляли по гражданам, эвакуирующимся из Белогорского монастыря
19:03
Власти разрешили бизнесмену строить новый складской комплекс в Челябинске. Скрин
1
19:01
СК предъявил экс-министру спорта Дагестана обвинение в содействии терроризму
1
19:00
Тюменец, осужденный за экстремизм, вышел на свободу
19:00
На Западе объяснили, зачем ВСУ атаковали ЗАЭС
19:00
Хабиб и Ольга Серябкина растрогались после концерта из-за подарков сургутян. Фото
19:00
Прокуратура требует 8 лет колонии для бывшего курганского налоговика Касьяненко. Видео
3
18:59
Военное руководство Украины пообещало «выдающиеся и интересные события»
1
18:57
Жители ЯНАО взяли рекордное количество кредитов на строительство домов
18:56
ГАИ ищет самокатчиков, сбивших коляску с ребенком в центре Екатеринбурга. Видео
1
18:53
Бывший сотрудник МВД Шеин стал главой пермской похоронной фирмы
18:51
Житель ХМАО перевернулся на моторной лодке и утонул в реке
18:48
В Тюменской области нашли очаг бешенства
18:46
СК установил, что ВСУ используют оружие НАТО под Курском
9
18:42
СК назвал фигурантов уголовного дела по преступлениям ВСУ в Курской области
1
18:41
В России ожидают подорожание бензина с осени
7
18:37
СвЖД изменит расписание двух поездов
18:36
Стоматологи в ЯНАО начали прием пациентов в отремонтированной клинике
18:35
Парк у Центрального рынка Кургана украсит новое ограждение. Фото
18:33
Челябинский СК официально возглавил полковник Колбасин. Скрин
18:32
Economist: атака ВСУ на Курскую область загнала их в ловушку
2
18:32
В Екатеринбурге кинологов стянули к спортивной базе. Фото
18:30
Пермская «Единая Россия» лишилась еще одного кандидата на выборах депутатов
18:27
Мишустин показал, чем подход России к развитию новых регионов отличается от украинского
18:25
Тархун и блюда с полынью: лекарственные травы августа в Курганской области
18:23
«Нью-Йорк могут взять хоть завтра»: ВСУ готовы к сдаче территории
1
18:20
На челябинском авторынке выявился новый лидер
1
18:18
Екатеринбуржцев обещают угостить fashion-сетами на Международной неделе моды
18:18
Как свердловчанам защитить себя от опасного вируса
1
18:17
Путин написал свою речь для совбеза от руки. Видео
18:17
Economist восхитился экономической политикой Путина
3
18:17
Оперирующий врач-онколог из Кургана раскрыла детали о «двойнике» рака
18:14
Боец ВСУ, взятый в плен под Курском, обратился к сослуживцам
3
18:13
Экс-главу челябинской правительственной корпорации Атаманченко оставили в СИЗО
18:09
Дом, унесенный водой вместе женщиной и детьми под Карабашом, вернули на место. Видео
18:09
На городском пляже Перми снесут незаконное летнее кафе
18:08
Путин: потери ВСУ драматически увеличиваются
17:59
Два итальянца в Челябинске окончательно завершили конфликт из-за пиццы
1
17:57
Пермская чиновница Ирина Чиркова обжалует свой арест
17:57
В Тюмени до конца лета перекроют дорогу в районе КПД. Карта
17:53
Приложение «VK Видео» установили 20 миллионов раз
17:52
Курганскую область накроет штормовой ветер
1
17:52
Генерал Попов не знал, что его уволили
7
17:52
Главврач кардиоцентра в Сургуте раскрыла сроки открытия больницы, где отравились пациенты. Видео
17:51
Житель ЯНАО не может добиться северной надбавки к пенсии
17:47
Военнослужащий из ЯНАО погиб при выполнении боевой задачи в зоне СВО. Фото
17:44
Чем известна рок-группа из Екатеринбурга, концерты которой массово отменяют в России
17:43
Заболевшим курганцам приходится часами ждать приема врача. Видео
5
17:40
Бывший заведующий психдиспансером Озерска Кичатов не смог оспорить приговор
17:40
Дорожники ограничат движение на Пермском тракте и трассе М-5
17:38
Тюменцы направили продукты и бытовую технику жителям Курской области. Видео
17:36
Мишустин перестроит систему помощи пострадавшим в Курской области
17:34
«Очень хочется, чтобы не гнали со своей земли»: жительница ЯНАО попросила помощи у Путина. Видео
1
17:33
Американские ученые нашли диету от давления
1
17:30
Спикер думы Чернушки Галиханов сорвал выборы, скрыв судимость
17:29
На содержание участков скоростной трассы на Ямале потратят 140 млн рублей
17:28
В ХМАО рухнули цены на однокомнатные квартиры
3
17:27
Топ популярных услуг по карте «Морошка» составило правительство ЯНАО
17:27
Губозакаточная машина, чемодан денег, телефон-мяч: самые странные объявления в Екатеринбурге
17:24
Тюменские футболисты и регоператор провели для горожан зарядку
3
17:20
Пермская прокуратура проверит сброс сточных вод в реку Мулянка
17:19
Глава Курской области назвал число жертв ВСУ за время атак на регион
1
17:19
Что известно про нового гендиректора ЧЭМК Бровко
17:19
Спрос на аренду квартир с питомцами вырос в Челябинске на 24%
17:13
Путин: темпы наступления ВС РФ выросли в полтора раза на фоне атак ВСУ
5
17:10
Бастрыкин потребовал проверить кардиодиспансер Сургута, где отравились пациенты
17:09
Глава Курской области: ВСУ держат под контролем 28 населенных пунктов в Курской области
8
17:09
В тюменском СКР ждут большую проверку из Москвы
17:08
Челябинский СК возбудил дело из-за эвакуации автомобиля с ребенком внутри
1
17:07
Путин обозначил следующую цель ВСУ после Курской области
2
17:07
Свердловских полицейских привлекли к набору контрактников для Минобороны
17:03
Крупный пермский застройщик заплатит родным погибшего на производстве осужденного 3 млн рублей
17:02
Пермский край вошел в топ-20 регионов России по качеству дорог
2
17:01
Путин собрал Совбез из-за атак на Курскую область
1
17:01
Метзавод Аши взыскал миллиард с партнеров в Донбассе
17:00
Путин: количество желающих заключить контракт с МО выросло после вторжения ВСУ
16:58
Когда в Свердловской области потеплеет и наступит бабье лето
16:57
Путин пообещал Украине достойный ответ за Курскую область
1
16:57
Путин объяснил действия Киева в Курской области
16:56
Стало известно, почему под окнами многоэтажки в Кургане сгорела машина. Видео
5
16:55
Появились кадры захвата украинского БТР российскими военными под Курском. Видео
16:55
В Ноябрьске установят стелу с обратным отчетом к юбилею города. Фото
16:53
В Тюмени завершается снос легендарного завода. Фоторепортаж
1
16:49
ХМАО накроют проливные дожди
16:45
Истребитель танков и робот: какую технику «Курганмашзавода» покажут в Москве. Фото, видео
16:44
Пермский экс-священник Вернигор, осужденный за кражи, пытается выйти на свободу
16:44
Тюменские грибники заметили нашествие мухоморов
16:39
В Кургане осквернивший Вечный огонь мигрант попал в центр для депортации
1
16:38
Бывшего вице-мэра Магнитогорска Гаврилова отправили в колонию за коррупцию
1
16:37
В Свердловской области снизились цены на лекарства
16:36
Свердловчанин, напавший на 13-летнего самокатчика, мстил за сына
1
16:35
Работник транспортной компании в ЯНАО добился выплаты миллионного долга по зарплате
16:33
В Подмосковье бодибилдеру вырезали два метра кишечника из-за допинга
1
16:31
Сосед Зеленского попал в российский плен
2
16:30
Житель ХМАО получил срок за убийство матери бейсбольной битой
16:28
Миллиарды банкнот в долларах и евро поступают в Россию в обход западных санкций
2
16:27
ВСУ потеряли 1600 человек менее чем за неделю боев под Курском
3
16:24
Стали известны подробности задержания организатора рейв-вечеринки в Перми
16:23
Росимущество назначило нового руководителя ЧЭМК. Фото
16:22
Как челябинцам получить выплаты на восстановление подтопленного жилья
16:22
«Боялся проблем по службе»: как в деле топ-гаишника появилась фамилия шефа тагильской полиции
16:22
Сын исполнит последнюю мечту матери, погибшей под завалами в Нижнем Тагиле
16:19
Арестован екатеринбуржец, напавший с другом на бойца СВО
16:18
В День города в Кургане пройдет дождь
16:13
Ашинский метзавод выплатит акционерам дивиденды за первое полугодие
16:10
Минобороны раскрыло потери ВСУ в Курской области за сутки
3
16:10
В центре Екатеринбурга появится сквер за 555 миллионов рублей
16:08
Фигурант по делу экс-невестки Чернецкого вышел из СИЗО
16:05
Оскорбившему россиян главе землячества Узбекистана дали 4 года тюрьмы
2
16:05
Тюменские власти оправдали компании, обвиненные в «ишимской вони»
16:04
В Пермском крае после массового поедания черники устроят рейв-вечеринку
16:03
В Екатеринбурге в День города продлили работу общественного транспорта
16:02
В Сургуте увеличилось число пациентов кардиоцентра, госпитализированных после массового отравления
16:00
В Екатеринбурге изменят движение трех трамваев
16:00
Учителя из Ноябрьска устроили охоту на грибы. Фото
15:58
«Последняя надежда Украины»: военнопленный назвал цели ВСУ при атаке на Курскую область
15:56
«Другая Украина» обратилась в ООН с просьбой признать Зеленского нелегитимным
4
15:51
Мобильный телефон спас российского военного от смерти
5
15:51
Мишустин анонсировал расширение полиса ОСАГО на Белоруссию
3
15:45
Тюменцы смогут улететь на отдых в Китай
15:44
В Третьяковской галерее появился кокошник пермской рукодельницы
15:41
Болельщики сборной Сербии вывесили сербско-русский флаг на Олимпиаде
3
15:36
ФСБ задержала бойца ВСУ, который прибыл в Курскую область расстреливать мирных жителей
15:34
Тюменский экс-депутат отделался штрафом за мошенничество
1
15:34
Дочь майора свердловской колонии, погибшая в ДТП, не была пристегнута
15:34
Мэр Тюмени Афанасьев рассказал URA.RU, как он ухаживает за волосами
3
15:33
ВС РФ отразили атаку украинской ДРГ в Белгородской области
15:33
Раненый челябинский боец СВО выплатил полтора миллиона долга по алиментам
1
15:31
При вылете из Москвы в Челябинск пилотов осветили зеленым лазером
15:29
Цены на газ подскочили до годового максимума в Европе на фоне атаки на Курск
1
15:26
В Кургане под окнами многоквартирного дома загорелся автомобиль. Видео
1
15:25
В «Столото» рассказали, сколько денег получит тюменский лотерейный миллионер после вычета налогов
4
15:21
Эксперты МАГАТЭ приехали на место пожара на ЗАЭС
2
15:20
В Салехарде пьяный пешеход вышел на дорогу и попал под колеса иномарки. Фото
15:20
Из элитной гимназии Екатеринбурга уволилась директор, проработав меньше года
1
15:16
Роспотребнадзор взял пробы продуктов из кардиоцентра Сургута, где произошла вспышка сальмонеллеза
15:16
В жилом дворе Челябинска мужчина нападал на прохожих с плеткой и пистолетом
1
15:15
В Перми выбирают место, где будут строить маяк с обсерваторией
1
15:13
«ЮВТ Аэро» снова запустит рейсы из Перми в Ярославль
15:12
Гугл окончательно лишил российских блогеров заработка от просмотра рекламы
2
15:12
Челябинцы три года живут в аварийном доме в ожидании расселения
15:11
В Свердловской области нашли редкий и жуткий гриб-хищник. Фото
4
15:10
Екатеринбуржец выпал из окна 25-этажного дома и разбился насмерть. Фото
2
15:09
Чем известен челябинский скульптор Вардкес Авакян: биография, творчество, памятники
15:08
В Тюмени на три дня изменятся маршруты автобусов. Схема
15:04
Что обязательно нужно успеть сделать на даче в августе
15:02
МИД РФ запросил срочные меры по вопросу Запорожской АЭС
15:02
В городе под Пермью вырастили тысячи мальков рыбы, занесенной в Красную книгу
1
15:00
В Кургане туристы стали чаще искать жилье, чтобы отдохнуть с питомцами
14:57
Мотоциклист погиб при аварии в Челябинской области. Фото
1
14:55
ЕК обучила для ВСУ восемь подразделений с женщинами-саперами и бельгийскими овчарками
3
14:54
Челябинские заводы представили свою продукцию на форуме «Армия-2024» в Москве
14:53
В Челябинске на перекрестке Каслинской и Победы открыли движение для автомобилей
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«Поймали с поличным»: как задержали свердловского топ-гаишника
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