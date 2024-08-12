Экзотическую бабочку нашли курганцы
В деревне Галкино 2 недалеко от Кургана была замечена бабочка, которая похожа на птичку колибри. Об этом URA.RU сообщил читатель.
«В Галкино 2-е над цветами на участке летает бабочка-бражник. Внешне она напоминает птичку колибри. Раньше таких бабочек здесь не видели», — говорится в сообщении читателя агентства.
Согласно открытым данным, бабочку-колибри называют бражником потому, что это теплолюбивое насекомое не прочь полакомиться перебродившим соком ягод. Бражники водятся во многих частях мира, в том числе в Америке, Африке, Австралии, а также в Евразии.
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