12 августа 2024

Курганцы обнаружили бабочку, похожую на колибри. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Экзотическую бабочку нашли курганцы
Экзотическую бабочку нашли курганцы Фото:

В деревне Галкино 2 недалеко от Кургана была замечена бабочка, которая похожа на птичку колибри. Об этом URA.RU сообщил читатель.

«В Галкино 2-е над цветами на участке летает бабочка-бражник. Внешне она напоминает птичку колибри. Раньше таких бабочек здесь не видели», — говорится в сообщении читателя агентства.

Согласно открытым данным, бабочку-колибри называют бражником потому, что это теплолюбивое насекомое не прочь полакомиться перебродившим соком ягод. Бражники водятся во многих частях мира, в том числе в Америке, Африке, Австралии, а также в Евразии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В деревне Галкино 2 недалеко от Кургана была замечена бабочка, которая похожа на птичку колибри. Об этом URA.RU сообщил читатель. «В Галкино 2-е над цветами на участке летает бабочка-бражник. Внешне она напоминает птичку колибри. Раньше таких бабочек здесь не видели», — говорится в сообщении читателя агентства. Согласно открытым данным, бабочку-колибри называют бражником потому, что это теплолюбивое насекомое не прочь полакомиться перебродившим соком ягод. Бражники водятся во многих частях мира, в том числе в Америке, Африке, Австралии, а также в Евразии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...