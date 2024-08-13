ВСУ усилили блокпосты под Харьковом, чтобы найти дезертировавших военных

13 августа 2024 в 09:18 Размер текста - 17 +

Дезертиры ВСУ ограбили продуктовый магазин, сообщил военный эксперт Андрей Марочко Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ усилили блокпосты и патрули под Харьковом для поимки дезертировавшей группы украинских военных. Сообщается, что группа вооружена и совершает налеты на невоенные объекты. Об этом заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «На дорогах, ведущих к Харькову, отмечается усиление блокпостов вооруженных формирований Украины, а также увеличение количества автопатрулей <…> это связано с поимкой отделения украинских боевиков, которые вместе с оружием самовольно покинули позиции северо-западнее от Харькова», — сообщил Андрей Марочко в беседе с РИА Новости. Он добавил, что группа дезертиров уже ограбила продуктовый магазин. Ранее группа из семи украинцев дезертировала и попыталась пробиться в сторону молдавской границы. Они устроили перестрелку с пограничниками, заставив тех понести потери и отступить. Об этом сообщает «Царьград». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВСУ усилили блокпосты и патрули под Харьковом для поимки дезертировавшей группы украинских военных. Сообщается, что группа вооружена и совершает налеты на невоенные объекты. Об этом заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «На дорогах, ведущих к Харькову, отмечается усиление блокпостов вооруженных формирований Украины, а также увеличение количества автопатрулей <…> это связано с поимкой отделения украинских боевиков, которые вместе с оружием самовольно покинули позиции северо-западнее от Харькова», — сообщил Андрей Марочко в беседе с РИА Новости. Он добавил, что группа дезертиров уже ограбила продуктовый магазин. Ранее группа из семи украинцев дезертировала и попыталась пробиться в сторону молдавской границы. Они устроили перестрелку с пограничниками, заставив тех понести потери и отступить. Об этом сообщает «Царьград».