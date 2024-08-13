ВСУ усилили блокпосты под Харьковом, чтобы найти дезертировавших военных

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Дезертиры ВСУ ограбили продуктовый магазин, сообщил военный эксперт Андрей Марочко Фото:
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ВСУ усилили блокпосты и патрули под Харьковом для поимки дезертировавшей группы украинских военных. Сообщается, что группа вооружена и совершает налеты на невоенные объекты. Об этом заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«На дорогах, ведущих к Харькову, отмечается усиление блокпостов вооруженных формирований Украины, а также увеличение количества автопатрулей <…> это связано с поимкой отделения украинских боевиков, которые вместе с оружием самовольно покинули позиции северо-западнее от Харькова», — сообщил Андрей Марочко в беседе с РИА Новости. Он добавил, что группа дезертиров уже ограбила продуктовый магазин.

Ранее группа из семи украинцев дезертировала и попыталась пробиться в сторону молдавской границы. Они устроили перестрелку с пограничниками, заставив тех понести потери и отступить. Об этом сообщает «Царьград».

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ВСУ усилили блокпосты и патрули под Харьковом для поимки дезертировавшей группы украинских военных. Сообщается, что группа вооружена и совершает налеты на невоенные объекты. Об этом заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «На дорогах, ведущих к Харькову, отмечается усиление блокпостов вооруженных формирований Украины, а также увеличение количества автопатрулей <…> это связано с поимкой отделения украинских боевиков, которые вместе с оружием самовольно покинули позиции северо-западнее от Харькова», — сообщил Андрей Марочко в беседе с РИА Новости. Он добавил, что группа дезертиров уже ограбила продуктовый магазин. Ранее группа из семи украинцев дезертировала и попыталась пробиться в сторону молдавской границы. Они устроили перестрелку с пограничниками, заставив тех понести потери и отступить. Об этом сообщает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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