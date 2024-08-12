Над курганской деревней заметили северное сияние (архивное фото)
В курганской деревне Водолазово в Катайском муниципальном округе заметили необычное явление. Жители увидели полярное сияние. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили жители деревни.
«Фото сделано прямо сейчас. В деревне Водолазово наблюдается полярное сияние», — делятся с URA.RU жители.
Ранее URA.RU писало, что жители Курганской области делятся в соцсетях и мессенджерах фотографиями северного сияния, замеченного в небе. Местный синоптик-любитель Илья Винштейн рекомендует смотреть на север.
Курганцы из деревни Водолазово сфотографировали полярное сияние
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