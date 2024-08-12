12 августа 2024

В Курганской области заметили северное сияние. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Над курганской деревней заметили северное сияние (архивное фото)
Над курганской деревней заметили северное сияние (архивное фото) Фото:

В курганской деревне Водолазово в Катайском муниципальном округе заметили необычное явление. Жители увидели полярное сияние. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили жители деревни. 

«Фото сделано прямо сейчас. В деревне Водолазово наблюдается полярное сияние», — делятся с URA.RU жители. 

Ранее URA.RU писало, что жители Курганской области делятся в соцсетях и мессенджерах фотографиями северного сияния, замеченного в небе. Местный синоптик-любитель Илья Винштейн рекомендует смотреть на север.

Курганцы из деревни Водолазово сфотографировали полярное сияние
Курганцы из деревни Водолазово сфотографировали полярное сияние
Фото:

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В курганской деревне Водолазово в Катайском муниципальном округе заметили необычное явление. Жители увидели полярное сияние. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили жители деревни.  «Фото сделано прямо сейчас. В деревне Водолазово наблюдается полярное сияние», — делятся с URA.RU жители.  Ранее URA.RU писало, что жители Курганской области делятся в соцсетях и мессенджерах фотографиями северного сияния, замеченного в небе. Местный синоптик-любитель Илья Винштейн рекомендует смотреть на север.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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