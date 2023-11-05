Жители Курганской области делятся в соцсетях и мессенджерах фотографиями северного сияния, замеченного в небе. Местный синоптик-любитель Илья Винштейн рекомендует смотреть на север. «Прямо сейчас. Полярное сияние в небе над Курганом. Смотрим на север», — написал Илья Винштейн в своем telegram-канале. Первые снимки стали появляться после 22:00. Свечение было замечено в небе над всей областью и даже за ее пределами. Северное сияние — это природное явление, во время которого в небе появляется разноцветное свечение. Оно вызвано взаимодействием магнитосферы Земли с заряженными частицами солнечного ветра. В конце октября курганцы столкнулись с другим необычным оптическим явлением. В небе появилось лунное гало.