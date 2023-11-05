В Курганской области замечено редкое природное явление в небе. Фото

В небе над Курганской областью появилось северное сияние

06 ноября 2023 в 02:04 Размер текста - 17 +

Яркое свечение наблюдают даже за пределами региона Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Жители Курганской области делятся в соцсетях и мессенджерах фотографиями северного сияния, замеченного в небе. Местный синоптик-любитель Илья Винштейн рекомендует смотреть на север. «Прямо сейчас. Полярное сияние в небе над Курганом. Смотрим на север», — написал Илья Винштейн в своем telegram-канале. Первые снимки стали появляться после 22:00. Свечение было замечено в небе над всей областью и даже за ее пределами. Северное сияние — это природное явление, во время которого в небе появляется разноцветное свечение. Оно вызвано взаимодействием магнитосферы Земли с заряженными частицами солнечного ветра. В конце октября курганцы столкнулись с другим необычным оптическим явлением. В небе появилось лунное гало. Свечение было замечено в Кургане Фото: telegram-канал Ильи Винштейна Судя по фото, сияние имеет зеленовато-красный оттенок Фото: группа VK «Черный список | Курган», https://vk.com/wall-90129113_665095 Многие выходили из дома семьями, чтобы сделать снимок Фото: группа VK «ТИПИЧНЫЙ КУРГАН», https://vk.com/wall-33682639_3136345 По словам очевидцев, фотографии не передают всю полноту картины Фото: группа VK «ТИПИЧНЫЙ КУРГАН», https://vk.com/wall-33682639_3136345 Сияние можно наблюдать только при ясной погоде Фото: группа VK «Заозерный LIVE», https://vk.com/wall-74846397_48277?z=photo-74846397_457252435%2F0c17b930ebeacb3144 Полярное сияние появилось в ночь с 5 на 6 ноября Фото: группа VK «ТИПИЧНЫЙ КАТАЙСК», https://vk.com/wall-36046359_604858

Жители Курганской области делятся в соцсетях и мессенджерах фотографиями северного сияния, замеченного в небе. Местный синоптик-любитель Илья Винштейн рекомендует смотреть на север. «Прямо сейчас. Полярное сияние в небе над Курганом. Смотрим на север», — написал Илья Винштейн в своем telegram-канале. Первые снимки стали появляться после 22:00. Свечение было замечено в небе над всей областью и даже за ее пределами. Северное сияние — это природное явление, во время которого в небе появляется разноцветное свечение. Оно вызвано взаимодействием магнитосферы Земли с заряженными частицами солнечного ветра. В конце октября курганцы столкнулись с другим необычным оптическим явлением. В небе появилось лунное гало.