05 ноября 2023
04 ноября 2023
03 ноября 2023

В Курганской области замечено редкое природное явление в небе. Фото

В небе над Курганской областью появилось северное сияние
© Служба новостей «URA.RU»
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Северное сияние, Салехард, северное сияние, салехард
Яркое свечение наблюдают даже за пределами региона Фото:

Жители Курганской области делятся в соцсетях и мессенджерах фотографиями северного сияния, замеченного в небе. Местный синоптик-любитель Илья Винштейн рекомендует смотреть на север.

«Прямо сейчас. Полярное сияние в небе над Курганом. Смотрим на север», — написал Илья Винштейн в своем telegram-канале.

Первые снимки стали появляться после 22:00. Свечение было замечено в небе над всей областью и даже за ее пределами.

Северное сияние — это природное явление, во время которого в небе появляется разноцветное свечение. Оно вызвано взаимодействием магнитосферы Земли с заряженными частицами солнечного ветра.

В конце октября курганцы столкнулись с другим необычным оптическим явлением. В небе появилось лунное гало.

Свечение было замечено в Кургане
Свечение было замечено в Кургане
Фото:
Судя по фото, сияние имеет зеленовато-красный оттенок
Судя по фото, сияние имеет зеленовато-красный оттенок
Фото:
Многие выходили из дома семьями, чтобы сделать снимок
Многие выходили из дома семьями, чтобы сделать снимок
Фото:
По словам очевидцев, фотографии не передают всю полноту картины
По словам очевидцев, фотографии не передают всю полноту картины
Фото:
Сияние можно наблюдать только при ясной погоде
Сияние можно наблюдать только при ясной погоде
Фото:
Полярное сияние появилось в ночь с 5 на 6 ноября
Полярное сияние появилось в ночь с 5 на 6 ноября
Фото:

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Жители Курганской области делятся в соцсетях и мессенджерах фотографиями северного сияния, замеченного в небе. Местный синоптик-любитель Илья Винштейн рекомендует смотреть на север. «Прямо сейчас. Полярное сияние в небе над Курганом. Смотрим на север», — написал Илья Винштейн в своем telegram-канале. Первые снимки стали появляться после 22:00. Свечение было замечено в небе над всей областью и даже за ее пределами. Северное сияние — это природное явление, во время которого в небе появляется разноцветное свечение. Оно вызвано взаимодействием магнитосферы Земли с заряженными частицами солнечного ветра. В конце октября курганцы столкнулись с другим необычным оптическим явлением. В небе появилось лунное гало.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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