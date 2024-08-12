Во сколько выступит Dabro и Ольга Серябкина — полная программа Дня города в Екатеринбурге

Мэрия Екатеринбурга опубликовала подробную программу Дня города

13 августа 2024 в 11:11 Размер текста - 17 +

Ольга Серябкина выступит в Историческом сквере в рамках финала «Мисс Екатеринбург» Фото: Илья Московец © URA.RU 17 августа Екатеринбург празднует 301-й день рождения. В День города екатеринбуржцы смогут послушать группу Dabro и экс-солистку группы Serebro Ольгу Серябкину, посетить масштабную Городскую свадьбу и увидеть, кого признают самой красивой девушкой города. URA.RU подготовило полную программу предстоящего праздника со временем и местом проведения гуляний. Центр города 10:00 — 18:00 ожидается спортивный праздник у ККТ «Космос» на площади Дзержинского;

11:00 — 18:00 гостей ждут на большом семейном празднике на Площади 1905 года;

11:00 — 15:00 начнет работу выставка ретроавтомобилей на улице Пушкина;

12:00 — 12:30 пройдет возложение цветов к памятнику В.Н. Татищеву и В.И. де Геннину на проспекте Ленина;

12:00 — 18:00 запустится молодежное пространство «Горожане», где пройдут шоу от уральского бренда одежды Tony Clou с элементами акробатики, баттл диджеев, танцевальная аудиопрогулка в наушниках, лекторий и мастер-класс по созданию открытки с помощью нейросети. Всех желающих ждут на Октябрьской площади;

12:00 после ремонта станет доступен Литературный квартал — здесь к 225-летию Александра Пушкина пройдут литературные гадания, мастер-класс по бальным танцам, а также выступит оркестр B-A-C-H;

12:30 запланирована официальная церемония открытия Дня города с участием больших семейных династии Екатеринбурга;

13:00 — 14:00 состоится традиционная Городская свадьба в Историческом сквере;

15:00 — 21:00 для любителей живой музыки устроят концерт «Битлз с тобой, Екатеринбург!» на площадке у дома на улице Горького;

19:00 — 22:00 пройдет финал общегородского конкурса красоты «Мисс Екатеринбург». Дефилировать девушки будут под песни Ольги Серябкиной в Историческом сквере;

20:00 в рамках международной недели моды U’Fashion Lab пройдет гала-показ с участием зарубежных и российских дизайнеров и брендов, место встречи — Ельцин Центр;

21:10 — 22:00 выступлением горожан порадует группа Dabro, концерт пройдет в Историческом сквере;

22:00 над акваторией городского пруда запустят фейерверк. Парк Маяковского 10:00 — 16:00 пройдут мастер-классы по авиамоделизму;

16:00 — 17:00 намечены соревнования по авиамоделизму;

17:00 — 17:30 состоится авиашоу «Высший пилотаж радиоуправляемых самолетов». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

17 августа Екатеринбург празднует 301-й день рождения. В День города екатеринбуржцы смогут послушать группу Dabro и экс-солистку группы Serebro Ольгу Серябкину, посетить масштабную Городскую свадьбу и увидеть, кого признают самой красивой девушкой города. URA.RU подготовило полную программу предстоящего праздника со временем и местом проведения гуляний.