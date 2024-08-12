12 августа 2024

Во сколько выступит Dabro и Ольга Серябкина — полная программа Дня города в Екатеринбурге

Мэрия Екатеринбурга опубликовала подробную программу Дня города
© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт Ольги Серябкиной на двухлетие ТЦ Veer Mall. Екатеринбург, серябкина ольга
Ольга Серябкина выступит в Историческом сквере в рамках финала «Мисс Екатеринбург» Фото:

17 августа Екатеринбург празднует 301-й день рождения. В День города екатеринбуржцы смогут послушать группу Dabro и экс-солистку группы Serebro Ольгу Серябкину, посетить масштабную Городскую свадьбу и увидеть, кого признают самой красивой девушкой города. URA.RU подготовило полную программу предстоящего праздника со временем и местом проведения гуляний.

Центр города

  • 10:00 — 18:00 ожидается спортивный праздник у ККТ «Космос» на площади Дзержинского;
  • 11:00 — 18:00 гостей ждут на большом семейном празднике на Площади 1905 года;
  • 11:00 — 15:00 начнет работу выставка ретроавтомобилей на улице Пушкина;
  • 12:00 — 12:30 пройдет возложение цветов к памятнику В.Н. Татищеву и В.И. де Геннину на проспекте Ленина;
  • 12:00 — 18:00 запустится молодежное пространство «Горожане», где пройдут шоу от уральского бренда одежды Tony Clou с элементами акробатики, баттл диджеев, танцевальная аудиопрогулка в наушниках, лекторий и мастер-класс по созданию открытки с помощью нейросети. Всех желающих ждут на Октябрьской площади;
  • 12:00 после ремонта станет доступен Литературный квартал — здесь к 225-летию Александра Пушкина пройдут литературные гадания, мастер-класс по бальным танцам, а также выступит оркестр B-A-C-H;
  • 12:30 запланирована официальная церемония открытия Дня города с участием больших семейных династии Екатеринбурга;
  • 13:00 — 14:00 состоится традиционная Городская свадьба в Историческом сквере;
  • 15:00 — 21:00 для любителей живой музыки устроят концерт «Битлз с тобой, Екатеринбург!» на площадке у дома на улице Горького;
  • 19:00 — 22:00 пройдет финал общегородского конкурса красоты «Мисс Екатеринбург». Дефилировать девушки будут под песни Ольги Серябкиной в Историческом сквере;
  • 20:00 в рамках международной недели моды U’Fashion Lab пройдет гала-показ с участием зарубежных и российских дизайнеров и брендов, место встречи — Ельцин Центр;
  • 21:10 — 22:00 выступлением горожан порадует группа Dabro, концерт пройдет в Историческом сквере;
  • 22:00 над акваторией городского пруда запустят фейерверк.

Парк Маяковского

  • 10:00 — 16:00 пройдут мастер-классы по авиамоделизму;
  • 16:00 — 17:00 намечены соревнования по авиамоделизму;
  • 17:00 — 17:30 состоится авиашоу «Высший пилотаж радиоуправляемых самолетов».

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17 августа Екатеринбург празднует 301-й день рождения. В День города екатеринбуржцы смогут послушать группу Dabro и экс-солистку группы Serebro Ольгу Серябкину, посетить масштабную Городскую свадьбу и увидеть, кого признают самой красивой девушкой города. URA.RU подготовило полную программу предстоящего праздника со временем и местом проведения гуляний.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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