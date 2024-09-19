19 сентября 2024

В Салехарде из-за освящения крупнейшего собора в Арктике перекроют дороги. Карта

Власти Салехарда советуют заранее планировать свой маршрут
© Служба новостей «URA.RU»
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В Салехарде пройдет освящение Кафедрального Собора Преображения Господня
В Салехарде пройдет освящение Кафедрального Собора Преображения Господня Фото:

Власти Салехарда сообщили об ограничении движения на улицах города. Данные меры приняты в связи с освящением самого большого храма на Ямале.

«Просим обратить внимание на временные перекрытия дорог в связи с торжествами по освящению Кафедрального Собора Преображения Господня», — передает пресс-служба администрации Салехарда в telegram-канале. Представители мэрии советуют заранее планировать свой маршрут.

Карта
Карта
Фото:

Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде в эти дни ожидали приезд патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Изначально его визит был запланирован на 14 сентября, но его перенесли.

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Власти Салехарда сообщили об ограничении движения на улицах города. Данные меры приняты в связи с освящением самого большого храма на Ямале. «Просим обратить внимание на временные перекрытия дорог в связи с торжествами по освящению Кафедрального Собора Преображения Господня», — передает пресс-служба администрации Салехарда в telegram-канале. Представители мэрии советуют заранее планировать свой маршрут. Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде в эти дни ожидали приезд патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Изначально его визит был запланирован на 14 сентября, но его перенесли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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