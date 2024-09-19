В Салехарде пройдет освящение Кафедрального Собора Преображения Господня
Власти Салехарда сообщили об ограничении движения на улицах города. Данные меры приняты в связи с освящением самого большого храма на Ямале.
«Просим обратить внимание на временные перекрытия дорог в связи с торжествами по освящению Кафедрального Собора Преображения Господня», — передает пресс-служба администрации Салехарда в telegram-канале. Представители мэрии советуют заранее планировать свой маршрут.
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Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде в эти дни ожидали приезд патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Изначально его визит был запланирован на 14 сентября, но его перенесли.
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