Алаудинов заявил об остановке продвижения ВСУ в Курской области

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Вооруженные силы Украины.stock, всу,  stock
ВСУ в Курской области потеряла большое количество личного состава и техники, заявил командир «Ахмата» Апти Алаудинов Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Продвижение ВСУ в Курской области окончательно остановлено, украинская армия понесла большие потери. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» и генерал-майор Апти Алаудинов.

«Бесконтрольное передвижение ВСУ на курском направлении уже остановлено», — сообщил Апти Алаудинов. Его слова передает ТАСС. Он отметил, что армия Украины потеряла 45 единиц техники только на одном участке курского направления, а также очень большое количество личного состава.

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Продвижение ВСУ в Курской области окончательно остановлено, украинская армия понесла большие потери. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» и генерал-майор Апти Алаудинов. «Бесконтрольное передвижение ВСУ на курском направлении уже остановлено», — сообщил Апти Алаудинов. Его слова передает ТАСС. Он отметил, что армия Украины потеряла 45 единиц техники только на одном участке курского направления, а также очень большое количество личного состава.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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