Алаудинов заявил об остановке продвижения ВСУ в Курской области

ВСУ в Курской области потеряла большое количество личного состава и техники, заявил командир «Ахмата» Апти Алаудинов
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
Продвижение ВСУ в Курской области окончательно остановлено, украинская армия понесла большие потери. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» и генерал-майор Апти Алаудинов.
«Бесконтрольное передвижение ВСУ на курском направлении уже остановлено», — сообщил Апти Алаудинов. Его слова передает ТАСС. Он отметил, что армия Украины потеряла 45 единиц техники только на одном участке курского направления, а также очень большое количество личного состава.
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