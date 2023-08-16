Экс-начальник челябинского МБУ «Геоцентр» Степанов отправлен под домашний арест

Александр Степанов категорически не признает своей вины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тракторозаводском райсуде Челябинска 16 августа отправили под домашний арест задержанного ФСБ по обвинению в превышении должностных полномочий экс-руководителя МБУ «Геоцентр» Александра Степанова. Как сообщил корреспондент URA.RU из зала суда, суд отказался брать экс-чиновника под стражу.

«В удовлетворении ходатайства о взятии под стражу отказать. Избрать меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца», — зачитал решение судья.

Сам Степанов своей вины категорический не признает. Согласно версии следствия, озвученной на заседании суда, он, будучи директором «Геоцентра» заключил 15 контрактов без конкурса с одним единственным подрядчиком, фирмой «Стройторг», что является грубым нарушением закона. Стоимость контрактов, по данным следствия, была завышена на 3,5 миллиона рублей. Речь шла об обустройстве пункта полиции на улице Габдуллы Тукая. Представитель следствия заявил, что Степанов может оказать давление на свидетелей, воспользовавшись связями в мэрии. Поэтому его надо изолировать от общества на время следствия и отправить в СИЗО.

Финансовый руководитель Татьяна Соробцева, как свидетель заявила, что Степанов давал поручение изменить планы по финансированию проектов. Экс-чиновника предупреждали о незаконности действий, он лишь настаивал на том, чтобы ускорить изменения. Специалист по закупкам Ирина Трясцева на допросе сообщила, что три участника аукциона писали с одного почтового адреса. Она уверена, что компании взаимосвязаны. Существенное завышение цен Степанов объяснял срочностью выполнения заказа, что было специально, считает свидетельница.

На допросе Степанов указал на посещение стройки экс-начальником УМВД Сергеем Мироновым и мэром Натальей Котовой, которые не препятствовали коротким срокам. В незаконно составленных контрактах он обвинил некомпетентность своих подчиненных.

Степанов утверждает, что закон не нарушал, считает себя добросовестным работником и хорошим семьянином. Ему надо платить ипотеку. Степанов также заявил, что хотя уголовное дело возбудили 15 августа, его уже давно вызывали на допросы, и он не скрывался. Попросил суд учесть наличие хронических заболеваний и избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

Степанова задержали сотрудники ФСБ 15 августа. В его доме был проведен обыск, после чего экс-чиновник доставили на допрос. СКР предъявил ему обвинения в превышении должностных полномочий. Руководителем «Геоцентра» Степанов был назначен в сентябре 2021 года. Уволился в начале 2023 года. В настоящее время МБУ ликвидировано.

Степанова отправили под домашний арест до 15 октября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU