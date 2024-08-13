Алаудинов заявил, что ВС РФ контролируют ситуацию в Курской области

Ситуация в Курской области находится под контролем Вооруженных сил РФ. Противник вытесняется из занятых территорий. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
«Обстановка взята под контроль, большая часть территории, на которой находился противник, прикрыта», — заявил Алаудинов в эфире телеканала «Россия-1». Он добавил, что в населенных пунктах, где находятся украинские военные, идет чистка.
ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. Ранее Алаудинов заявлял о полной остановке бесконтрольного передвижения украинских военных на курском направлении, передает RT. Президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации в Курской области указал, что одна из главных целей операции ВСУ — это остановка наступления российских войск, сообщает «Национальная служба новостей».
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