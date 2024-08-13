Суд оправдал парней, обвиненных в похищении бизнесмена в Екатеринбурге

13 августа 2024 в 16:53 Размер текста - 17 +

Парни заявляли, что хотели лишь вернуть крупный долг Фото: Алексей Гайнов © URA.RU Кировский районный суд Екатеринбурга оправдал пятерых мужчин, которые обвинялись в похищении бизнесмена Сеймура Исраилова (позднее обвинение было переквалифицировано). Информацию URA.RU подтвердили в инстанции. «Суд вынес оправдательный приговор за отсутствием состава преступления в действиях подсудимых», — рассказали в райсуде. Прокуратура обжаловала приговор. Процесс состоится 13 августа в Свердловском областном суде. На скамье подсудимых — Важа Гамоян, Алексей Зверев, Иннокентий Колмаков, Георгий Майсурадзе и Владимир Сахаров. По версии следствия, с 5 по 11 мая 2022 года мужчины силой удерживали предпринимателя в съемной квартире в ЖК Clever Park. Так они якобы пытались заставить Исраилова вернуть долг в размере 3,5 млн рублей. Силовики освобождали заложника штурмом. После этого суд арестовал троих фигурантов. Поначалу им вменили ст. 126 УК РФ — «Похищение человека». Позднее задержали остальных. Судебное разбирательство началось в октябре 2023-го. Само обвинение было переквалифицировано на ч. 2 ст. 330 УК РФ — «Самоуправство с применением насилия». Исраилов, как писали СМИ, вкладывался в различные бизнес-проекты. Для этого он брал деньги в долг, но не спешил возвращать. К примеру, в Москве он взял под расписку 3,5 миллиона рублей, но не вернул их вовремя и не явился в суд. В августе 2021-го Черемушкинский райсуд присудил Исраилову штраф от половины взятой в долг суммы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кировский районный суд Екатеринбурга оправдал пятерых мужчин, которые обвинялись в похищении бизнесмена Сеймура Исраилова (позднее обвинение было переквалифицировано). Информацию URA.RU подтвердили в инстанции. «Суд вынес оправдательный приговор за отсутствием состава преступления в действиях подсудимых», — рассказали в райсуде. Прокуратура обжаловала приговор. Процесс состоится 13 августа в Свердловском областном суде. На скамье подсудимых — Важа Гамоян, Алексей Зверев, Иннокентий Колмаков, Георгий Майсурадзе и Владимир Сахаров. По версии следствия, с 5 по 11 мая 2022 года мужчины силой удерживали предпринимателя в съемной квартире в ЖК Clever Park. Так они якобы пытались заставить Исраилова вернуть долг в размере 3,5 млн рублей. Силовики освобождали заложника штурмом. После этого суд арестовал троих фигурантов. Поначалу им вменили ст. 126 УК РФ — «Похищение человека». Позднее задержали остальных. Судебное разбирательство началось в октябре 2023-го. Само обвинение было переквалифицировано на ч. 2 ст. 330 УК РФ — «Самоуправство с применением насилия». Исраилов, как писали СМИ, вкладывался в различные бизнес-проекты. Для этого он брал деньги в долг, но не спешил возвращать. К примеру, в Москве он взял под расписку 3,5 миллиона рублей, но не вернул их вовремя и не явился в суд. В августе 2021-го Черемушкинский райсуд присудил Исраилову штраф от половины взятой в долг суммы.