Лесничий нашел редкий гриб во время обхода территории (архивное фото)
В Пермском крае сотрудник лесничества наткнулся на редкий коралловый гриб, который занесен в Красную книгу России. Фотографией находки Пермское лесничество поделилось в соцсетях.
«Коралловый гриб повстречался сотрудникам Пермского лесничества на территории Рождественского участкового лесничества. Выглядит как разветвленный куст белого или кремового цвета, размером от 05 до 20 см. Занесен в Красную книгу России», — говорится в сообщении.
Коралловый гриб считается съедобным, но в основном его используют в медицине. Растет он на пнях и валежнике.
Коралловый гриб занесен в Красную книгу РФ
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