В Пермском крае лесничий нашел редкий коралловый гриб. Фото

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Лесничий нашел редкий гриб во время обхода территории (архивное фото)
Лесничий нашел редкий гриб во время обхода территории (архивное фото) Фото:

В Пермском крае сотрудник лесничества наткнулся на редкий коралловый гриб, который занесен в Красную книгу России. Фотографией находки Пермское лесничество поделилось в соцсетях.

«Коралловый гриб повстречался сотрудникам Пермского лесничества на территории Рождественского участкового лесничества. Выглядит как разветвленный куст белого или кремового цвета, размером от 05 до 20 см. Занесен в Красную книгу России», — говорится в сообщении.

Коралловый гриб считается съедобным, но в основном его используют в медицине. Растет он на пнях и валежнике.

Коралловый гриб занесен в Красную книгу РФ
Коралловый гриб занесен в Красную книгу РФ
Фото:

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В Пермском крае сотрудник лесничества наткнулся на редкий коралловый гриб, который занесен в Красную книгу России. Фотографией находки Пермское лесничество поделилось в соцсетях. «Коралловый гриб повстречался сотрудникам Пермского лесничества на территории Рождественского участкового лесничества. Выглядит как разветвленный куст белого или кремового цвета, размером от 05 до 20 см. Занесен в Красную книгу России», — говорится в сообщении. Коралловый гриб считается съедобным, но в основном его используют в медицине. Растет он на пнях и валежнике.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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