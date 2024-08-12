Врио губернатора ХМАО Кухарук недоволен закрытостью мэров

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук недоволен закрытостью мэров. Во время поездок по округу он, по его словам, часто сталкивался с нежеланием муниципалов выстраивать коммуникацию с населением и решать вопросы местного значения, и в результате проблемы плавно перемещаются на уровень регионального руководства. Такое заявление глава региона сделал во время рабочей поездки в Нягань, передает журналист URA.RU с места событий.
«Многие вопросы, большей частью касающиеся уровня муниципалитета или района, точно можно было снять, просто пообщавшись с людьми», — заявил Кухарук в Нягани. Он во время поездок столкнулся с тем, что в ряде муниципалитетов главы, особенно недавно избранные, не решают вопросы местного значения, и разбираться с этим в итоге приходится самому врио губернатора.
Кухарук отдельно подчеркнул, что власти не должны абстрагироваться от вопросов ЖКХ и отправлять жителей самостоятельно бороться с управляющими компаниями. Вопросы местного значения поднимались жителями во многих муниципалитетах, но особенно остро звучали на встречах в Пыть-Яхе и Кондинском районе.
Во время визита в Нягань он сказал главе города Ивану Ямашеву, что в ходе поездки планирует увидеть, «насколько позиция открытости, [нахождения] в постоянном контакте и диалоге с жителями Нягани реализована». Он послал недвусмысленный сигнал политэлитам, что не стоит пытаться ограничить доступ жителей, желающих рассказать о проблемах, и пытаться менять устоявшийся формат встреч главы региона с югорчанами.
URA.RU ведет онлайн-трансляцию визита врио Руслана Кухарука в Нягань. Это уже 19-я поездка врио губернатора по муниципалитетам Югры.
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