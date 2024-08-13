Доля импортного пива в России сократится в два-три раза

13 августа 2024 в 17:02 Размер текста - 17 +

В России увеличится производства крафтового пива Фото: Илья Московец © URA.RU В течение следующего года доля импортного пива на российском рынке уменьшится в два-три раза. Это позволит российским производителям крафтовых напитков существенно усилить свои позиции на рынке, сообщил РИА Новости председатель совета Союза российских пивоваров (СРП) Даниил Бриман. «По оценкам СРП, в ближайший год доля импортного пива в массовом сегменте может сократиться с нынешних 6—7% рынка в 2—3 раза, а на полках останутся только топовые, самые известные импортные бренды», — сказал Бриман. Он подчеркнул, что из-за сокращения доли импортного пива в магазинах появилась возможность для увеличения производства российского крафтового пива. Эти напитки ранее соперничали преимущественно с иностранными марками, большая часть которых сейчас отсутствует на полках. Оставшиеся импортные партии теперь реализуются по цене, превышающей досанкционные показатели в два раза — стоимость начинается от 200 до 300 рублей за одну банку или бутылку. Это создало дополнительный толчок для развития российского рынка крафтового пива. Ранее сообщалось, что пошлины на иностранное пиво могут увеличиться в 10 раз. Столкнувшись с увеличением ввоза импортного алкоголя, отечественные производители обратились к правительству с просьбой повысить в десять раз пошлины на ввоз напитков из недружественных стран. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В течение следующего года доля импортного пива на российском рынке уменьшится в два-три раза. Это позволит российским производителям крафтовых напитков существенно усилить свои позиции на рынке, сообщил РИА Новости председатель совета Союза российских пивоваров (СРП) Даниил Бриман. «По оценкам СРП, в ближайший год доля импортного пива в массовом сегменте может сократиться с нынешних 6—7% рынка в 2—3 раза, а на полках останутся только топовые, самые известные импортные бренды», — сказал Бриман. Он подчеркнул, что из-за сокращения доли импортного пива в магазинах появилась возможность для увеличения производства российского крафтового пива. Эти напитки ранее соперничали преимущественно с иностранными марками, большая часть которых сейчас отсутствует на полках. Оставшиеся импортные партии теперь реализуются по цене, превышающей досанкционные показатели в два раза — стоимость начинается от 200 до 300 рублей за одну банку или бутылку. Это создало дополнительный толчок для развития российского рынка крафтового пива. Ранее сообщалось, что пошлины на иностранное пиво могут увеличиться в 10 раз. Столкнувшись с увеличением ввоза импортного алкоголя, отечественные производители обратились к правительству с просьбой повысить в десять раз пошлины на ввоз напитков из недружественных стран.