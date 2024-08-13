Медведев: Киев ждут «самые разные последствия» за нападение на Курскую область

Медведев: Киев получит достойное наказание из-за вторжения в Курскую область

13 августа 2024 в 17:23 Размер текста - 17 +

Медведев пообещал ответ Киеву за Курскую область Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ За вторжение в Курскую область Украину будут ждать самые разные последствия. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, пообещав Киеву достойное наказание. «Они (украинские власти — прим. URA.RU) понесут за то, что сделали, безусловно, заслуженное наказание. Такое наказание, которое предполагает самые разные последствия для тех, кто это сделал», — сказал Медведев во время совещания о ходе гуманитарной миссии «Единой России» в Курской области. Его слова приводит РИА Новости. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За вторжение в Курскую область Украину будут ждать самые разные последствия. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, пообещав Киеву достойное наказание. «Они (украинские власти — прим. URA.RU) понесут за то, что сделали, безусловно, заслуженное наказание. Такое наказание, которое предполагает самые разные последствия для тех, кто это сделал», — сказал Медведев во время совещания о ходе гуманитарной миссии «Единой России» в Курской области. Его слова приводит РИА Новости.