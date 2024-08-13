Медведев: Киев ждут «самые разные последствия» за нападение на Курскую область

Медведев: Киев получит достойное наказание из-за вторжения в Курскую область
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Политсовет партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
Медведев пообещал ответ Киеву за Курскую область Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

За вторжение в Курскую область Украину будут ждать самые разные последствия. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, пообещав Киеву достойное наказание.

«Они (украинские власти — прим. URA.RU) понесут за то, что сделали, безусловно, заслуженное наказание. Такое наказание, которое предполагает самые разные последствия для тех, кто это сделал», — сказал Медведев во время совещания о ходе гуманитарной миссии «Единой России» в Курской области. Его слова приводит РИА Новости.

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За вторжение в Курскую область Украину будут ждать самые разные последствия. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, пообещав Киеву достойное наказание. «Они (украинские власти — прим. URA.RU) понесут за то, что сделали, безусловно, заслуженное наказание. Такое наказание, которое предполагает самые разные последствия для тех, кто это сделал», — сказал Медведев во время совещания о ходе гуманитарной миссии «Единой России» в Курской области. Его слова приводит РИА Новости.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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