В Пермском крае начался суд по делу о гибели во время похода туристки из Тюмени

В городе Чусовой Пермского края начался процесс по делу о гибели туристки из Тюмени Татьяны Медведевой на Усьвинских столбах. На скамье подсудимых — инструктор турклуба «Тайга» Сергей Григорьев. Ему предъявлено обвинение по статье «Выполнение услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть» (ст. 238 УК РФ).
«Первое заседание по делу состоялось 5 августа в Чусовском городском суде. Обвиняемый [Сергей Григорьев] просил судить его в особом порядке — без допроса свидетелей, поскольку он признал свою вину», -пишет 59.RU со ссылкой на близкую подругу погибшей Татьяну Возвышаеву. Изначально инструктору Григорьеву предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст. 109 УК РФ).
Несчастный случай произошел в феврале 2021 года. Медведева находилась в составе тургруппы, которую возглавлял Григорьев. Во время посещения природной достопримечательности — Усьвинских столбов — женщина поскользнулась и упала в расщелину с высоты около 10 метров. Она получила множество переломов, пролежав несколько часов в ожидании спасателей из Перми с необходимым для эвакуации оборудованием. В итоге спасти женщину не удалось — она скончалась по дороге к машине скорой помощи.
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