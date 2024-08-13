Алаудинов заявил, что ВСУ взяли в плен бойцов «Ахмата»

Алаудинов: только пятеро бойцов «Ахмата» были взяты в плен под Курском

Только пять бойцов «Ахмата» попали в украинский плен, сказал Алаудинов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ

Всего в боях за Курскую область пятеро бойцов «Ахмата» попали в плен ВСУ. Об этом сообщил командир спецназа Апти Алаудинов, комментируя слухи о том, что его военные массово сдавались в плен под Курском.

«Всего попало в плен в неравном бою пять бойцов „Ахмат-Чечня“: трое стрелков и двое связистов», — написал Алаудинов у себя в telegram-канале. Он также обратился к украинским СМИ с просьбой рассказывать о массовых сдачах бойцов РФ в плен «бабушкам на хуторе».

Ранее Алаудинов также заявил, что большая часть сил ВСУ была разгромлена в Курской области. Сейчас ситуация в регионе находится под контролем.