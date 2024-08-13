Алаудинов заявил, что ВСУ взяли в плен бойцов «Ахмата»

Алаудинов: только пятеро бойцов «Ахмата» были взяты в плен под Курском
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Только пять бойцов «Ахмата» попали в украинский плен, сказал Алаудинов Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Всего в боях за Курскую область пятеро бойцов «Ахмата» попали в плен ВСУ. Об этом сообщил командир спецназа Апти Алаудинов, комментируя слухи о том, что его военные массово сдавались в плен под Курском.

«Всего попало в плен в неравном бою пять бойцов „Ахмат-Чечня“: трое стрелков и двое связистов», — написал Алаудинов у себя в telegram-канале. Он также обратился к украинским СМИ с просьбой рассказывать о массовых сдачах бойцов РФ в плен «бабушкам на хуторе».

Ранее Алаудинов также заявил, что большая часть сил ВСУ была разгромлена в Курской области. Сейчас ситуация в регионе находится под контролем.

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Всего в боях за Курскую область пятеро бойцов «Ахмата» попали в плен ВСУ. Об этом сообщил командир спецназа Апти Алаудинов, комментируя слухи о том, что его военные массово сдавались в плен под Курском. «Всего попало в плен в неравном бою пять бойцов „Ахмат-Чечня“: трое стрелков и двое связистов», — написал Алаудинов у себя в telegram-канале. Он также обратился к украинским СМИ с просьбой рассказывать о массовых сдачах бойцов РФ в плен «бабушкам на хуторе». Ранее Алаудинов также заявил, что большая часть сил ВСУ была разгромлена в Курской области. Сейчас ситуация в регионе находится под контролем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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