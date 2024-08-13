Облсуд оставил депутата Иванова в предвыборной гонке в гордуму Челябинска

Областной суд отказал челябинским эсерам в снятии с выборов кандидата в депутаты гордумы Челябинска от партии «Новые люди» Дмитрия Иванова. Об этом 13 августа URA.RU сообщил сам Иванов.
«Было подано две апелляционные жалобы — одна от депутата гордумы от эсеров Кондратьева, другая — собственно от реготделения. В обеих апелляционных жалобах в областном было отказано», — сообщил Иванов.
Ранее эсеры получили отказы в районных судах Челябинска. Они пытались оспорить регистрацию Иванова в качестве кандидата в гордуму Челябинска на том основании, что тот якобы имел согласие баллотироваться как от «Новых людей», так и от «Справедливой России», что противоречит законодательству.
Иванов заявлял, его согласие на выдвижение от «СР» является фальсификацией. И написано оно, по его мнению, самими эсерами.
Иванов направил жалобу на имя председателя следственного комитета Бастрыкина. По его информации, следственный комитет переадресовал жалобу в полицию для проведения проверки на предмет определения фальсификации заявления.
Иванов написал заявление о выходе из «СР» в день проведения конференции, на которой его выдвинули от партии по избирательному округу № 3. Выйдя из партии, он пошел на выборы от партии «Новые люди», уже по округу № 4. Его соперниками по округу являются Антон Рыжий (ЕР), Андрей Кондратьев (»СР») и Евгений Палин (ЛДПР).
Выборы состоятся 7 и 8 сентября. На них челябинцам предстоит выбрать 37 депутатов — 25 по одномандатным округам и 12 по партийным спискам.
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