Двойники и скандалы: выборы в думу Челябинска начались с обращения к Бастрыкину

Кандидаты в гордуму Челябинска от «Справедливой России» снялись с выборов

13 июля 2024 в 09:00 Размер текста - 17 +

До голосования на выборах в городскую думу Челябинска осталось два месяца. Впервые после двух созывов горожане будут избирать ее прямым голосованием. С учетом сокращения численности депутатов кампания уже сейчас ощутимо обостряется — вплоть до обращений лично к главе СКР Александру Бастрыкину. URA.RU собрало для читателей всю информацию о происходящем на данный момент В 2014 году Челябинск стал пилотной территорией для реформы местного самоуправления (МСУ). Областной центр стал городом с внутригородским делением. Каждый из семи районов стал самостоятельным муниципальным образованием, со своим бюджетом. Районных глав избирали районные советы депутатов. Выборы в гордуму были непрямыми. Горожане избирали 170 депутатов семи райсоветов. Из райсоветов формировалась дума в составе 49 человек. Этот эксперимент по целому ряду причин признали неудачным, решив вернуться к прежней схеме управления городом. Отказ от двухуровневой системы власти, действовавшей в Челябинске с 2014 года, после реформы местного самоуправления, был согласован на публичных слушаниях 12 июля. В результате в 2024 году семь районных советов на 170 депутатов, которые делегировали своих представителей в думу, осенью исчезнут. Внутригородские районы утратят статус самостоятельных муниципалитетов. Районные администрации станут подчиняться мэрии, а глав районов будут назначать. А гордуму вновь начнут избирать прямым голосованием: 25 депутатов по одномандатным округам и 12 по партийным спискам — 37 мест вместо 49. Собственно, уже начали. Прием заявлений от кандидатов на выборах в гордуму Челябинска завершился в середине недели. Сейчас на 37 мандатов претендуют 235 кандидатов. Из них 64 идут на выборы по партийным спискам, они разыграют 12 мандатов. На 25 одномандатных избирательных округах за голоса избирателей поборется 171 кандидат. Участвуют в кампании шесть партий. Это «Единая Россия», «Справедливая Россия», «Яблоко», КПРФ, ЛДПР и «Зеленая альтернатива». Без них не обошлось. Первый разразился сразу после того, как «Справедливая Россия» утвердила избирательный список партии и кандидатов в одномандатных округах. Немедленно два из них — депутат Калининского совета Дмитрий Иванов и депутат гордумы Дмитрий Григорчик — заявили о выходе из партии, а также отказе баллотироваться кандидатами от нее. В реготделении «СР» сначала отказались принять заявления, а после огласки заявили, что бывшие соратников действуют «очевидно в пользу наших политических конкурентов». Указав, что никто не мешал им заявить о своем несогласии и нежелании прямо на конференции. Неделю спустя эсеры принесли на регистрацию документы, где Иванов по-прежнему значился кандидатом от партии (якобы написанное им заявление было с признаками подделки), и вот тут комментариев у партийцев уже не нашлось. Зато у Иванова нашлось что сказать в обращении к главе СКР Александру Бастрыкину. Технология двойников достаточно стара, а ее использование в этой кампании — да еще на фоне резко выросшей конкуренции — было ожидаемо. Но вот их «партийность» для многих стала неожиданностью. Полный тезка появился у кандидата от «Справедливой России» Владимира Корнева. До этого второй Андрей Николаевич Кондратьев заявился в округе, по которому баллотируется от эсеров действующий депутат Калининского райсовета Челябинска, перебежчик из ЕР и экс-помощник депутата Госдумы Владимира Бурматова с такими же ФИО. В обоих случаях двойники выдвинуты партией «Зеленая альтернатива». Для разнообразия, второй Александр Галкин, вышедший против действующего депутата гордумы, также экс-единоросса и помощника Бурматова — самовыдвиженец. Как и двойник кандидата от ЛДПР Александра Мицукова. «Мы постепенно стали отвыкать от „грязных“ кампаний, но по старту нынешней есть опасения, что различных скандальных ситуаций будет немало. И чем ближе к 7—8 сентября, тем больше. В этом смысле особо профессиональная работа на ближайшие два месяца требуется и от избирательной комиссии, и от общественного штаба по наблюдению и контролю за выборами», — заметил политолог Александр Мельников. «Партия пенсионеров» в выборах принимать участия не будет. На фоне того, что РППС заявляла о намерениях «закрыть» своими кандидатами все одномандатные округа, не говоря уже об избирательном списке, полное отсутствие кандидатов-«пенсионеров» удивило многих. Вторым сюрпризом стал массовый исход из партии видных эсеров, какого не было за всю историю регионального отделения. За два месяца сдали партбилеты сразу семеро депутатов-эсеров. Сначала вышли из партии и отказались идти на выборы депутат Ленинского райсовета Андрей Зеленин и депутат Калининского райсовета Дмитрий Бельский. Депутат гордумы Оксана Боярская, калининские депутаты Дмитрий Иванов и Илья Пермяков ушли к «Новым людям». При этом в кулуарах многие не скрывают, что считают происходящее реакцией на массовую миграцию в «Справедливую Россию» перебежчиков из ЕР, значительную часть которых представляют бывшие помощники депутата Госдумы Владимира Бурматова. Соответственно, переход к «Новым людям» опытных политиков дал им дополнительные шансы на успех в мегаполисе — партия впервые участвует в кампании такого масштаба. В любом случае это станет хорошей «разминкой» перед выборами в областной парламент в 2025 году. Сейчас за развитием ситуации с интересом следят политтехнологи. «Первое, что бросается в глаза при взгляде на перечень претендентов, — дефицит самостоятельных кандидатов. В огромном городе-миллионике 90% кандидатов неизвестны избирателям, да и многим политтехнологам. В эту кампанию мы наблюдаем борьбу партийных брендов, а не личностей. Неожиданные скандалы в „Справедливой России“ очень сильно ослабляют ее как основного оппонента единороссов. Потому стартовое лидерство ЕР и команды Алексея Текслера в целом вряд ли изменится: они сохранят доминирование и по итогам выборов, возможные в отдельных округах сюрпризы на общий итог не повлияют», — подвел промежуточные итоги кампании политтехнолог Александр Юрин.