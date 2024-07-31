Челябинские эсеры пытаются в суде снять с выборов бывшего однопартийца Иванова

Региональное отделение «Справедливой России» через суд пытается лишить статуса кандидата в депутаты гордумы Челябинска, депутата Калининского райсовета Дмитрия Иванова. Информация об этом содержится в картотеке Ленинского райсуда.
«В суд действительно подано заявление об исключении кандидата Дмитрия Иванова из уже зарегистрированного списка. Мы представили доказательства, которые подтверждают, что у Дмитрия Иванова было два согласия двум избирательным объединениям на выдвижение, что является нарушением федерального закона», — прокомментировала URA.RU представитель избирательного объединения партии Ксения Морозова.
По словам Иванова, его согласие на выдвижение от «СР» является фальсификацией. И написано оно, по его мнению, самими эсерами.
«На мой взгляд, перспектив у данного иска „Справедливой России“ нет. Не совсем понятно, для чего вся эта процедура была затеяна, поскольку они опираются на ими же сфальсифицированные документы о моем выдвижении по спискам партии. Мое решение об отказе баллотироваться от этой партии считаю обоснованным, потому что такие грязные технологии „Справедливая Россия“ применяет в отношении своих же бывших коллег. Считаю, что приоритет в стратегии партии был выбран в поддержку выходцев из „Единой России“, в использовании грязных черных технологий, что и находит свое подтверждение сейчас. Из партии вышел не только я, но и еще шесть членов „Справедливой России“, — сообщил URA.RU Иванов.
Иванов добавил, что направил жалобу на имя председателя следственного комитета Бастрыкина. По его информации, следственный комитет переадресовал жалобу в полицию для проведения проверки на предмет определения фальсификации заявления.
Иванов написал заявление о выходе из «СР» в день проведения конференции, на которой его выдвинули от партии по избирательному округу № 3. Выйдя из партии, он пошел на выборы от партии «Новые люди», уже по округу № 4. Его соперниками по округу являются Антон Рыжий (ЕР), Андрей Кондратьев (»СР») и Евгений Палин (ЛДПР).
Выборы состоятся 7 и 8 сентября. На них челябинцам предстоит выбрать 37 депутатов — 25 по одномандатным округам и 12 по партийным спискам.
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