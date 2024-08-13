Google сообщил об отключении крупного облачного сервиса для россиян

Компания Google приняла решение об отключении своего облачного сервиса BigQuery для пользователей из России. Компания отключит сервис с 9 сентября.
«Российские пользователи сервиса Google BigQuery получили уведомление от правообладателя об отключении сервиса в России с 09 сентября 2024 года. Отключение затронет только сервис BigQuery», — сообщили в telegram-канале Softline, посвященном отключениям иностранных решений.
Несмотря на отключение BigQuery, другие облачные сервисы Google, включая Google Workspace и Google Cloud, продолжат свою работу на территории России. Кроме того, представители Softline подготовят предложения по миграции на российские платформы.
BigQuery, представляющий собой облачный инструмент для работы с большими объемами данных, был запущен более 10 лет назад. На данный момент это единственная платформа для анализа и обработки больших массивов информации.
Ранее компания Google объявила о полном прекращении работы сервиса контекстной рекламы Google AdSense в России. Решение касается отключения учетных записей россиян прекращения возможности монетизации через эту платформу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.