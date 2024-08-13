Google сообщил об отключении крупного облачного сервиса для россиян

13 августа 2024 в 21:20 Размер текста - 17 +

С 9 сентября сервис BigQuery перестанет работать в России Фото: Денис Моргунов © URA.RU Компания Google приняла решение об отключении своего облачного сервиса BigQuery для пользователей из России. Компания отключит сервис с 9 сентября. «Российские пользователи сервиса Google BigQuery получили уведомление от правообладателя об отключении сервиса в России с 09 сентября 2024 года. Отключение затронет только сервис BigQuery», — сообщили в telegram-канале Softline, посвященном отключениям иностранных решений. Несмотря на отключение BigQuery, другие облачные сервисы Google, включая Google Workspace и Google Cloud, продолжат свою работу на территории России. Кроме того, представители Softline подготовят предложения по миграции на российские платформы. BigQuery, представляющий собой облачный инструмент для работы с большими объемами данных, был запущен более 10 лет назад. На данный момент это единственная платформа для анализа и обработки больших массивов информации. Ранее компания Google объявила о полном прекращении работы сервиса контекстной рекламы Google AdSense в России. Решение касается отключения учетных записей россиян прекращения возможности монетизации через эту платформу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Компания Google приняла решение об отключении своего облачного сервиса BigQuery для пользователей из России. Компания отключит сервис с 9 сентября. «Российские пользователи сервиса Google BigQuery получили уведомление от правообладателя об отключении сервиса в России с 09 сентября 2024 года. Отключение затронет только сервис BigQuery», — сообщили в telegram-канале Softline, посвященном отключениям иностранных решений. Несмотря на отключение BigQuery, другие облачные сервисы Google, включая Google Workspace и Google Cloud, продолжат свою работу на территории России. Кроме того, представители Softline подготовят предложения по миграции на российские платформы. BigQuery, представляющий собой облачный инструмент для работы с большими объемами данных, был запущен более 10 лет назад. На данный момент это единственная платформа для анализа и обработки больших массивов информации. Ранее компания Google объявила о полном прекращении работы сервиса контекстной рекламы Google AdSense в России. Решение касается отключения учетных записей россиян прекращения возможности монетизации через эту платформу.