Гугл окончательно лишил российских блогеров заработка от просмотра рекламы

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Клипарт. Свердловская область , гугл, google
Google прекратил монетизацию российских пользователей Фото:

Компания Google объявила о полном прекращении работы сервиса контекстной рекламы Google AdSense в России. Решение касается отключения учетных записей российских пользователей и прекращения возможности монетизации через данную платформу.

«Мы деактивируем все аккаунты AdSense, страной местоположения которых указана Россия. Это означает, что получать доход от монетизации через такие аккаунты будет нельзя», — сообщила команда Google Payments в email-рассылке, адресованной российским издателям. Доход за июль будет выплачен в соответствии с установленными правилами с 21 по 26 августа, если в аккаунте не приостановлено получение платежей и достигнуты пороги оплаты.

Подобное решение означает, что российские владельцы сайтов и видеоблогеры на YouTube теряют доступ к инструментам монетизации Google AdSense. Это может существенно повлиять на их доходы от онлайн-деятельности.

Ранее Google AdSense уже ограничил показ рекламы на территории России и запретил создание новых аккаунтов для россиян с марта 2022 года. Теперь компания делает шаг дальше, полностью разрывая деловые отношения с российскими издателями.

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Компания Google объявила о полном прекращении работы сервиса контекстной рекламы Google AdSense в России. Решение касается отключения учетных записей российских пользователей и прекращения возможности монетизации через данную платформу. «Мы деактивируем все аккаунты AdSense, страной местоположения которых указана Россия. Это означает, что получать доход от монетизации через такие аккаунты будет нельзя», — сообщила команда Google Payments в email-рассылке, адресованной российским издателям. Доход за июль будет выплачен в соответствии с установленными правилами с 21 по 26 августа, если в аккаунте не приостановлено получение платежей и достигнуты пороги оплаты. Подобное решение означает, что российские владельцы сайтов и видеоблогеры на YouTube теряют доступ к инструментам монетизации Google AdSense. Это может существенно повлиять на их доходы от онлайн-деятельности. Ранее Google AdSense уже ограничил показ рекламы на территории России и запретил создание новых аккаунтов для россиян с марта 2022 года. Теперь компания делает шаг дальше, полностью разрывая деловые отношения с российскими издателями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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