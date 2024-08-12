Гугл окончательно лишил российских блогеров заработка от просмотра рекламы

Компания Google объявила о полном прекращении работы сервиса контекстной рекламы Google AdSense в России. Решение касается отключения учетных записей российских пользователей и прекращения возможности монетизации через данную платформу.
«Мы деактивируем все аккаунты AdSense, страной местоположения которых указана Россия. Это означает, что получать доход от монетизации через такие аккаунты будет нельзя», — сообщила команда Google Payments в email-рассылке, адресованной российским издателям. Доход за июль будет выплачен в соответствии с установленными правилами с 21 по 26 августа, если в аккаунте не приостановлено получение платежей и достигнуты пороги оплаты.
Подобное решение означает, что российские владельцы сайтов и видеоблогеры на YouTube теряют доступ к инструментам монетизации Google AdSense. Это может существенно повлиять на их доходы от онлайн-деятельности.
Ранее Google AdSense уже ограничил показ рекламы на территории России и запретил создание новых аккаунтов для россиян с марта 2022 года. Теперь компания делает шаг дальше, полностью разрывая деловые отношения с российскими издателями.
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