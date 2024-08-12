Гугл окончательно лишил российских блогеров заработка от просмотра рекламы

12 августа 2024 в 15:12 Размер текста - 17 +

Google прекратил монетизацию российских пользователей Фото: Илья Московец © URA.RU Компания Google объявила о полном прекращении работы сервиса контекстной рекламы Google AdSense в России. Решение касается отключения учетных записей российских пользователей и прекращения возможности монетизации через данную платформу. «Мы деактивируем все аккаунты AdSense, страной местоположения которых указана Россия. Это означает, что получать доход от монетизации через такие аккаунты будет нельзя», — сообщила команда Google Payments в email-рассылке, адресованной российским издателям. Доход за июль будет выплачен в соответствии с установленными правилами с 21 по 26 августа, если в аккаунте не приостановлено получение платежей и достигнуты пороги оплаты. Подобное решение означает, что российские владельцы сайтов и видеоблогеры на YouTube теряют доступ к инструментам монетизации Google AdSense. Это может существенно повлиять на их доходы от онлайн-деятельности. Ранее Google AdSense уже ограничил показ рекламы на территории России и запретил создание новых аккаунтов для россиян с марта 2022 года. Теперь компания делает шаг дальше, полностью разрывая деловые отношения с российскими издателями. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Компания Google объявила о полном прекращении работы сервиса контекстной рекламы Google AdSense в России. Решение касается отключения учетных записей российских пользователей и прекращения возможности монетизации через данную платформу. «Мы деактивируем все аккаунты AdSense, страной местоположения которых указана Россия. Это означает, что получать доход от монетизации через такие аккаунты будет нельзя», — сообщила команда Google Payments в email-рассылке, адресованной российским издателям. Доход за июль будет выплачен в соответствии с установленными правилами с 21 по 26 августа, если в аккаунте не приостановлено получение платежей и достигнуты пороги оплаты. Подобное решение означает, что российские владельцы сайтов и видеоблогеры на YouTube теряют доступ к инструментам монетизации Google AdSense. Это может существенно повлиять на их доходы от онлайн-деятельности. Ранее Google AdSense уже ограничил показ рекламы на территории России и запретил создание новых аккаунтов для россиян с марта 2022 года. Теперь компания делает шаг дальше, полностью разрывая деловые отношения с российскими издателями.