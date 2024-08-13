Белоусов обновил военное сотрудничество с союзником России

Белоусов провел переговоры с министрами обороны пяти государств

13 августа 2024 в 22:08 Размер текста - 17 +

Андрей Белоусов провел встрече с иностранными коллегами в рамках форума «Армия-2024» Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел несколько встреч с главами иностранных государств в ходе форума «Армия-2024». Россия обсудила партнерские отношения с Мали, Вьетнамом, Мьянмой и Центральноафриканской республикой. Также обновлено военное сотрудничество с Лаосом. «Белоусов провел переговоры с министрами обороны Вьетнама, <…> Республики Союз Мьянма <…> Лаосской Народно-Демократической Республики <…> Мали <…> Центральноафриканской Республикой», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram. В ходе встречи были обновлены двусторонние отношения о военном сотрудничестве с Лаосом. В целом министры обсуждали сотрудничество в военной сфере. В этот же день российский лидер Владимир Путин также провел переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом. В ходе встречи главы государств обсудили конфликт на Ближнем Востоке и внешнеполитическое взаимодействие в целом. В настоящий момент в Московской области проходит международный военно-технический форум «Армия-2024». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел несколько встреч с главами иностранных государств в ходе форума «Армия-2024». Россия обсудила партнерские отношения с Мали, Вьетнамом, Мьянмой и Центральноафриканской республикой. Также обновлено военное сотрудничество с Лаосом. «Белоусов провел переговоры с министрами обороны Вьетнама, <…> Республики Союз Мьянма <…> Лаосской Народно-Демократической Республики <…> Мали <…> Центральноафриканской Республикой», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram. В ходе встречи были обновлены двусторонние отношения о военном сотрудничестве с Лаосом. В целом министры обсуждали сотрудничество в военной сфере. В этот же день российский лидер Владимир Путин также провел переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом. В ходе встречи главы государств обсудили конфликт на Ближнем Востоке и внешнеполитическое взаимодействие в целом. В настоящий момент в Московской области проходит международный военно-технический форум «Армия-2024».