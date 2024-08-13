Белоусов обновил военное сотрудничество с союзником России

Белоусов провел переговоры с министрами обороны пяти государств
© Служба новостей «URA.RU»
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Министр обороны РФ Андрей Белоусов, андрей белоусов
Андрей Белоусов провел встрече с иностранными коллегами в рамках форума «Армия-2024» Фото:

Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел несколько встреч с главами иностранных государств в ходе форума «Армия-2024». Россия обсудила партнерские отношения с Мали, Вьетнамом, Мьянмой и Центральноафриканской республикой. Также обновлено военное сотрудничество с Лаосом.

«Белоусов провел переговоры с министрами обороны Вьетнама, <…> Республики Союз Мьянма <…> Лаосской Народно-Демократической Республики <…> Мали <…> Центральноафриканской Республикой», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram. В ходе встречи были обновлены двусторонние отношения о военном сотрудничестве с Лаосом. В целом министры обсуждали сотрудничество в военной сфере.

В этот же день российский лидер Владимир Путин также провел переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом. В ходе встречи главы государств обсудили конфликт на Ближнем Востоке и внешнеполитическое взаимодействие в целом. В настоящий момент в Московской области проходит международный военно-технический форум «Армия-2024».

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Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел несколько встреч с главами иностранных государств в ходе форума «Армия-2024». Россия обсудила партнерские отношения с Мали, Вьетнамом, Мьянмой и Центральноафриканской республикой. Также обновлено военное сотрудничество с Лаосом. «Белоусов провел переговоры с министрами обороны Вьетнама, <…> Республики Союз Мьянма <…> Лаосской Народно-Демократической Республики <…> Мали <…> Центральноафриканской Республикой», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram. В ходе встречи были обновлены двусторонние отношения о военном сотрудничестве с Лаосом. В целом министры обсуждали сотрудничество в военной сфере. В этот же день российский лидер Владимир Путин также провел переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом. В ходе встречи главы государств обсудили конфликт на Ближнем Востоке и внешнеполитическое взаимодействие в целом. В настоящий момент в Московской области проходит международный военно-технический форум «Армия-2024».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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