Белоусов обновил военное сотрудничество с союзником России

Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел несколько встреч с главами иностранных государств в ходе форума «Армия-2024». Россия обсудила партнерские отношения с Мали, Вьетнамом, Мьянмой и Центральноафриканской республикой. Также обновлено военное сотрудничество с Лаосом.
«Белоусов провел переговоры с министрами обороны Вьетнама, <…> Республики Союз Мьянма <…> Лаосской Народно-Демократической Республики <…> Мали <…> Центральноафриканской Республикой», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram. В ходе встречи были обновлены двусторонние отношения о военном сотрудничестве с Лаосом. В целом министры обсуждали сотрудничество в военной сфере.
В этот же день российский лидер Владимир Путин также провел переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом. В ходе встречи главы государств обсудили конфликт на Ближнем Востоке и внешнеполитическое взаимодействие в целом. В настоящий момент в Московской области проходит международный военно-технический форум «Армия-2024».
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