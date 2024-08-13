Путин начал переговоры с президентом Палестины

13 августа 2024 в 15:49 Размер текста - 17 +

Владимир Путин проводит переговоры с главой Палестины Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Российский президент Владимир Путин начал переговоры с главой Палестины Махмудом Аббасом. Общение между лидерами государств проходят в резиденции российского главы в Ново-Огареве. «Президент РФ Владимир Путин начал переговоры с лидером Палестины Махмудом Аббасом в своей резиденции в Ново-Огареве», — передает ТАСС. Кроме того с российской стороны в дипломатической встрече участвуют глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, начальник главного управления Генштаба Игорь Костюков, глава Минтруда Антон Котяков и не только. Со стороны Палестины в переговорах принимают участие министр по гражданским делам Хуссейн Аль-Шейх, глава Службы общей разведки Маджед Фередж, посол в Москве Абдельхафиз Нофаль, советник президента Палестины по дипломатическим вопросам Мажди Халди. В ходе переговоров стороны планируют укрепить международные двусторонние отношения. Также главы стран обсудят текущую внешнеполитическую обстановку. После того как осенью 2023 года Израиль объявил войну палестинскому движению ХАМАС Россия встала на сторону Палестины, осудив действия ЦАХАЛ. В РФ отмечали, что делают все для завершения конфликта. Ранее в Кремле осудили убийство главы ХАМАС Исмаила Ханию. Также в РФ выступают против гуманитарной катастрофы в секторе Газа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский президент Владимир Путин начал переговоры с главой Палестины Махмудом Аббасом. Общение между лидерами государств проходят в резиденции российского главы в Ново-Огареве. «Президент РФ Владимир Путин начал переговоры с лидером Палестины Махмудом Аббасом в своей резиденции в Ново-Огареве», — передает ТАСС. Кроме того с российской стороны в дипломатической встрече участвуют глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, начальник главного управления Генштаба Игорь Костюков, глава Минтруда Антон Котяков и не только. Со стороны Палестины в переговорах принимают участие министр по гражданским делам Хуссейн Аль-Шейх, глава Службы общей разведки Маджед Фередж, посол в Москве Абдельхафиз Нофаль, советник президента Палестины по дипломатическим вопросам Мажди Халди. В ходе переговоров стороны планируют укрепить международные двусторонние отношения. Также главы стран обсудят текущую внешнеполитическую обстановку. После того как осенью 2023 года Израиль объявил войну палестинскому движению ХАМАС Россия встала на сторону Палестины, осудив действия ЦАХАЛ. В РФ отмечали, что делают все для завершения конфликта. Ранее в Кремле осудили убийство главы ХАМАС Исмаила Ханию. Также в РФ выступают против гуманитарной катастрофы в секторе Газа.