Тело пропавшего пермяка было найдено в чужой могиле

13 августа 2024 в 23:24 Размер текста - 17 +

Тело было зарыто в чужой могиле (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU В Перми 6 июня на Верхне-Курьинском кладбище было найдено тело 29-летнего жителя Кунгура. Он был зарыт в чужой могиле и накрыт металлическим надгробьем, а на его голове не было ушей. Об этом сообщают СМИ. «Незадолго до исчезновения Дмитрий брал в аренду Porshe Cayenne, в салоне которого были найдены следы крови, золотой крестик и плетеная веревка, принадлежащие ему. Благодаря записям с видеорегистратора удалось узнать, что к нему в салон сели трое мужчин, после чего Дмитрий выскочил из салона. За ним выскочили двое и погнались, догнали Дмитрия и потащили обратно в салон. Диму повезли на Верхне-Курьинское кладбище, где уже была приготовлена могила», — пишет «Комсомольская правда Пермь», ссылаясь на слова родственников. На звонки родных мужчина перестал отвечать 27 февраля. По геолокации удалось выяснить, что автомобиль остановился на одной из самых ближних к дороге могил. Одно из захоронений выделялось среди прочих — снег на нем был накидан кусками. «Немного копнув, мы увидели кровь, стали рыть глубже — крови становилось все больше и больше. Еще в снегу нашли скотч, сейчас он на экспертизе», — рассказывает родственница погибшего. После этого волонтеры вызвали полицию. В земле тела не оказалось, после чего начались 100-дневные поиски. В могиле, где впоследствии будет найдено тело Дмитрия, на тот момент было самое свежее подзахоронение, но во время поисков сотрудники кладбища сказали, что там его точно не может быть. «При этом они следили за каждым нашим шагом», — отметила тетя Дмитрия Оксана. Тело погибшего удалось найти 6 июня именно в той могиле, которую работники советовали обойти стороной. Убийцей оказался лучший друг погибшего Михаил, которого вместе с подельниками задержали 15 марта. Сначала все трое молчали, после чего стали валить вину друг на друга. Лишь 13 июня Михаил написал явку с повинной. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми 6 июня на Верхне-Курьинском кладбище было найдено тело 29-летнего жителя Кунгура. Он был зарыт в чужой могиле и накрыт металлическим надгробьем, а на его голове не было ушей. Об этом сообщают СМИ. «Незадолго до исчезновения Дмитрий брал в аренду Porshe Cayenne, в салоне которого были найдены следы крови, золотой крестик и плетеная веревка, принадлежащие ему. Благодаря записям с видеорегистратора удалось узнать, что к нему в салон сели трое мужчин, после чего Дмитрий выскочил из салона. За ним выскочили двое и погнались, догнали Дмитрия и потащили обратно в салон. Диму повезли на Верхне-Курьинское кладбище, где уже была приготовлена могила», — пишет «Комсомольская правда Пермь», ссылаясь на слова родственников. На звонки родных мужчина перестал отвечать 27 февраля. По геолокации удалось выяснить, что автомобиль остановился на одной из самых ближних к дороге могил. Одно из захоронений выделялось среди прочих — снег на нем был накидан кусками. «Немного копнув, мы увидели кровь, стали рыть глубже — крови становилось все больше и больше. Еще в снегу нашли скотч, сейчас он на экспертизе», — рассказывает родственница погибшего. После этого волонтеры вызвали полицию. В земле тела не оказалось, после чего начались 100-дневные поиски. В могиле, где впоследствии будет найдено тело Дмитрия, на тот момент было самое свежее подзахоронение, но во время поисков сотрудники кладбища сказали, что там его точно не может быть. «При этом они следили за каждым нашим шагом», — отметила тетя Дмитрия Оксана. Тело погибшего удалось найти 6 июня именно в той могиле, которую работники советовали обойти стороной. Убийцей оказался лучший друг погибшего Михаил, которого вместе с подельниками задержали 15 марта. Сначала все трое молчали, после чего стали валить вину друг на друга. Лишь 13 июня Михаил написал явку с повинной.